Карл Бильдт: США впервые не взяли на себя лидерство в преодолении мирового кризиса

Сейчас международная напряженность только возрастает, говорит шведский эксперт

Коронавирус стал первым глобальным кризисом, когда Соединенные Штаты Америки не взяли на себя лидерство в его преодолении. Об этом во время онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности заявил экс-глава правительства Швеции Карл Бильдт.

"Даже до кризиса из-за коронавируса глобальная система сотрудничества была под угрозой и под большим напряжением из-за разных обстоятельств. Это и ревизионистская Россия, и тут мне не надо вам объяснять, вы знаете не хуже меня. Все более напористый Китай во многих отраслях. И расстроенные Соединенные Штаты", – сказал он.

"В лучшие времена мы бы просто сказали: это глобальный кризис, давайте сформулируем общий глобальный ответ на него. Вместо этого мы видим, что сейчас международная напряженность только возрастает", – добавил Карл Бильдт.

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Экс-глава правительства Швеции отметил, что сейчас Европейский Союз постепенно принимает на себя роль лидера в борьбе с COVID-19.

По его словам, для Украины в сегодняшних условиях важно обеспечить сильную экономику, продолжать процесс реформ и держаться этого курса.

"На этом надо сосредоточиться, поскольку от этого зависит доверие со стороны Европы и то, насколько сильны будут те, кто хочет вмешиваться в дела Украины, раскалывать страну и в конечном счете управлять ею", – подчеркнул Карл Бильдт.

"Безусловно, немало уже было сделано. Правительство Яценюка, скажем, достигло значительных результатов. В последнее время была проведена земельная реформа и принят закон о банковской деятельности", – добавил он.

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Экс-глава правительства Швеции также отметил необходимость иметь стабильное правительство.

"В последние месяцы, конечно, хотелось бы видеть чуть больше стабильности в правительстве, поскольку министры и другие чиновники слишком часто менялись, и это вызвало определенные вопросы относительно стабильности управления", – резюмировал он.

Напомним, темой онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности стало: Как усилить западный курс Украины .

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Киевский форум по безопасности – ведущий международный форум Украины по обсуждению проблем мира и безопасности. Основан Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" в 2007 году.

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