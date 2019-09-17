Карпюк рассказал, зачем ездил в Россию

В российской тюрьме Карпюка пытали электрическим током, а затем вывезли в Чечню на суд

Николай Карпюк. Фото: svoboda.org

Освобожденный политзаключенный, бывший заместитель главы политической партии "Правый сектор" Николай Карпюк назвал причину своего выезда в Россию в марте 2014 года. По его словам, он организовывал встречу Президента России Владимира Путина и экс-главы ПС, бывшего депутата Верховной Рады Дмитрия Яроша. Об этом Карпюк сообщил на пресс-конференции.

"Скажу честно, что совершил большую глупость, когда поехал в ту Россию", – заявил он.

Националист отметил, что в марте 2014 года его кум сообщил ему о возможности организовать встречу Путина и руководства "Правого сектора". Встреча планировалась в резиденции Президента РФ в Ново-Огарево.

"Купились мы на то, что это должна была быть предварительная встреча", – отметил Карпюк.

По его словам, руководство ПС провело собрание и решило делегировать на встречу Карпюка как заместителя Яроша по политическим вопросам.

"Ярош об этом (поездке в РФ) знал", – подчеркнул он.

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При этом Карпюк заявляет, что ни Ярош, ни экс-глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко не причастны к его аресту.

При въезде в Россию 17 марта 2014 года Карпюк, его кум и водитель были задержаны.

Он отметил, что в российской тюрьме его пытали электрическим током, а затем вывезли в Чечню на суд.

Политзаключенный рассказал, что предложение о возможной встрече Путина и Яроша не вызвало удивления у руководства ПС, так как во время Евромайдана лидер "Правого сектора" провел много встреч с послами.

Как мы уже писали, бывший политзаключенный Кремля Николай Карпюк, который уже рассказывал о пытках в российском плену, не исключает, что в его тело могли поместить специальный чип для воздействия на нервную систему.

Напомним, восемь освобожденных украинцев, которых в субботу встречали в Борисполе в рамках обмена пленными в формате 35 на 35, находятся в клинике "Феофания". Основные обследования пациентам уже провели. Теперь определяются с более специализированными процедурами, в зависимости от диагнозов каждого.

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Как сообщали новости "Сегодня", 7 сентября между Украиной и Россией состоялся долгожданный обмен удерживаемыми лицами. В аэропорт "Борисполь" из Москвы прилетели 35 украинцев – военнопленные моряки и политзаключенные. Самолеты с россиянами и украинцами практически одновременно приземлились в аэропортах "Внуково" (Москва) и "Борисполь".

Встречать украинских узников Кремля пришли президент Украины Владимир Зеленский, глава Офиса президента Андрей Богдан, генеральный прокурор Руслан Рябошапка, глава МВД Арсен Аваков. Однако на первый план вышли именно родственники освобожденных. Глава государства первым встречал их у трапа самолета. Читайте все подробности с фото и видео обмена пленными.

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