Касько: Нет доказательств по делу "семьи" Януковича, чтоб вернуть средства из-за рубежа

Виталий Касько. Фото: facebook.com/v.kasko

Первый замгенпрокурора Виталий Касько заявил, что за 3,5 года украинское следствие не предоставило убедительных доказательств по уголовным производствам в отношении окружения экс-президента Виктора Януковича для возвращения замороженных активов из-за рубежа. Об этом он сообщил в интервью агентству "Укринформ".

"Нужны доказательства по уголовным делам в Украине, чтобы требовать или просить возвращения чего-либо из-за рубежа. Мы говорили об этом пять лет назад, когда Главное следственное управление расследовало все эти уголовные производства. Сейчас мы видим, что доказательства не предоставлены. За 3,5 года ни копейки из-за рубежа страна в делах по окружению Януковича, и вообще по коррупционным преступлениям, не получила", – говорит Касько.

Касько объясняет это тем, что подозреваемые бывшие топ-чиновники не были осуждены в Украине, не было доказано, что арестованные в иностранных юрисдикциях средства происходят от конкретного преступления, за которое они были бы осуждены в Украине.

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В то же время замгенпрокурора утверждает: как только украинское следствие эти доказательства предоставит, украинские суды в это поверят и вынесут обвинительные приговоры, они будут направлены за границу и эти деньги начнут поступать в Украину.

"Пока ни копейки из-за рубежа по делам этой категории в Украине не последовало. Но надо набраться терпения. Есть несколько уголовных производств, в которых мы видим перспективы. Не буду называть сроки, рисовать красивые миллиардные цифры, как делали это некоторые люди. Давайте дождемся решений. Тогда гораздо проще будет их комментировать и оценивать", - отметил Касько.

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Напомним, латвийский суд принял решение, признавшее преступным происхождение средств на сумму более 30 млн долларов США, которые связывают с бывшими украинскими чиновниками времен Януковича. Принято решение о их конфискации.

Напомним, осенью 2014 года генеральный прокурор Украины Виталий Ярема заявил, что у бывшего вице-премьера Украины Сергея Арбyзова в банках Латвии арестовано 49,3 млн долларов США, а у бывшего нардепа Юрия Иванющенко – 32 млн долларов и 72 млн швейцарских франков.

В 2016 году стало известно, что Латвия взыскала в свой госбюджет 50 млн евро, принадлежавших бывшим украинским чиновникам.

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