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Кастрюля вместо сейфа: в Кировоградской области "оригинально" хранили бюллетени

21 июля, 15:33

Фото чудо-сейфа опубликовал генпрокурор и гражданская сеть "Опора"

Фото: Юрий Луценко / Facebook
Фото: Юрий Луценко / Facebook.

В избирательном округе № 102 в Кировоградской области члены участковой избирательной комиссии (УИК) использовали для хранения бюллетеней кастрюлю вместо сейфа.

Соответствующее фото разместил генеральный прокурор Юрий Луценко сегодня, 21 июля, в день выборов в Верховную Раду.

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Он подчеркнул, что снимок с реального участка. На нем видно, что на кастрюле написано "сейф", и он "опечатан".

В гражданской сети "Опора" отметили, что фото было сделано на участке № 350666 в селе Нагорное Светловодского района.

"Впоследствии ситуация разрешилась, и в УИК привезли сейф", – добавили в гражданской сети.

Фото: Валентина Стеценко / Facebook
Фото: Валентина Стеценко / Facebook

В свою очередь на странице Валентины Стеценко в Facebook сообщается, что председатель Великоандрусивской объединенной территориальной общины умышленно препятствовала проведению выборов народных депутатов на участке и отказала в предоставлении сейфа. Ее пост был опубликован 18 июля.

"По опыту работы членов УИК, чтобы не сорвать выборы, они нашли способ: после пересчета избирательных бюллетеней по выборам народных депутатов Украины положили их в металлическую кастрюлю, опломбировали ее, передали на хранение дежурному полиции", – отметила она.

Фото: Валентина Стеценко / Facebook
Фото: Валентина Стеценко / Facebook

Новости "Сегодня" сообщали, что на выборах-2019 за места в Верховной Раде на 199 одномандатных избирательных (мажоритарных) округах борются 3220 кандидатов: 1404 представляют 58 политических партий и блоков, еще 1680 – самовыдвиженцы. За места в многомандатном округе борются еще 2747 претендентов от 22 политических партий различного спектра. Читайте подробнее о всех округах и кандидатах по мажоритарке.

Как голосуют политики, смотрите в нашем сюжете:


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Тег выборы, бюллетени, кировоградская область

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Сегодня

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