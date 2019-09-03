Касты неприкасаемых больше не будет: Зеленский отреагировал на снятие иммунитета с депутатов

Глава государства считает, что сегодня удалось сделать невозможное, чего не удавалось добиться 20 лет

/ Фото: facebook.com/zelenskiy95

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Верховную Раду за отмену депутатской неприкосновенности и призвал работать в таком же духе и дальше. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, теперь в украинском парламенте не будет "касты неприкасаемых".

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"Вступая в должность президента, я говорил: наша национальная идея – объединившись сделать невозможное. Сегодня мы получили подтверждение. 373 голоса за то, что считалось невозможным более 20 лет – отмена депутатской неприкосновенности. Спасибо фракции партии "Слуга народа". Спасибо также другим фракциям, которые выполнили обещанное своим избирателям. Спасибо депутатам от имени украинского народа. Спасибо всем украинцам, которые поверили нашей команде, – мы сегодня доказали, что вас не подведем. Мы получили парламент, в котором депутаты не будут прятаться от закона, и общество, в котором отныне не будет "касты неприкасаемых". Но это только начало. Мы строим новую Украину, не переключайтесь", – написал Зеленский.

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Как сообщали новости "Сегодня", сегодня в парламент пришел президент Украины. Владимир Зеленский обратился к депутатам с призывом поддержать отмену неприкосновенности. Он объяснил, что в случае принятия закона у депутатов останется индемнитет, то есть они не будут нести ответственность за политические решения, за голосования и любые публичные выступления. Речь идет только о криминальных преступлениях. Также читайте, как голосовали депутаты в Раде за отмену неприкосновенности.

Видео: Facebook

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