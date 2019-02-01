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Катастрофа MH17: к иску против Путина присоединились еще 200 человек

Сегодня, 13:13

Родственники жертв катастрофы хотят отсудить сотни миллионов долларов у России

Катастрофа MH17: к иску против Путина присоединились еще 200 человек Политика Родственники жертв катастрофы хотят отсудить сотни миллионов долларов у России

Еще в 2016 году на президента России Владимира Путина подали в суд за сбитый российскими военными в небе над Донбассом малайзийский "Боинг" MH17, а теперь к иску присоединились еще 200 человек.

Истцами являются родственники погибших пассажиров того самолета. Итак, сейчас в этом деле уже 291 истец, которые требуют миллионы компенсации от России в Европейском суде по правам человека.

Напомним, в мае 2016 года ЕСПЧ подтвердил получение документа по иску родственников жертв MH17 против Путина и РФ. Тогда их было всего 33 человека. Заявители обвиняют Россию в нарушении статьи 2 (право на жизнь), статьи 3 (недопущение бесчеловечного и унижающего достоинство обращения) и статьи 13 (право на эффективное средство правовой защиты) Европейской конвенции по правам человека.

Также стало известно, что размер требования компенсации от России – 330 миллионов долларов. Но тогда истцов было только 33 и каждый требовал по 10 миллионов. Сейчас участников процесса почти 300 и пока не известно, какая сумма на кону и что требуют новые истцы.

В то же время в Кремле отказались признавать иском жалобу на Путина по "Боингу-777" MH17. "Иск становится иском в тот момент, когда он принимается к рассмотрению судом, когда аппарат суда соответствующим образом информирует сторону или страну, в отношении которой он предъявлен", – говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом МН-17 Амстердам (Нидерланды) – Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.

Была создана международная совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT), в состав которой входят прокуроры и представители других правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии, а также представители Евроюста.

Следователи по делу MH17 пришли к выводу, что малайзийский Boeing 777 был сбит в небе над Донбассом именно из российского "Бука". Было установлено, что ракета принадлежала российской ракетной бригаде ПВО из Курска.

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Тег Россия, суд, Путин, иск, MH17

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