Катастрофа самолета МАУ: Украина будет настаивать на компенсации от Ирана

Украинские дипломаты хотят узнать, что произошло в то роковое утро

На следующей неделе ожидается прибытие делегации Ирана в Украину для проведения переговоров о компенсации родственникам жертв катастрофы самолета МАУ, которая произошла в январе 2020 года.

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Об этом сообщили в МИД Украины, – пишет "Интерфакс-Украина".

"Позиция Украины на переговорах очень проста и давно известна, как Ирану, так и всем, недавно ее раз в который раз озвучил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба: признать свою международно-правовую ответственность, извиниться и дать заверения в неповторении такой ситуации, провести техническое расследование в соответствии с требованиями Чикагской конвенции, провести беспристрастное и независимое уголовное расследование и привлечь всех виновных к ответственности, выплатить надлежащую компенсацию. Это то, чего мы будем требовать от Ирана во время переговоров", – говорится в сообщении.

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"Мы хотим, чтобы Иран четко объяснил нам, что именно произошло в то утро. И наказал всех виновных. Приоритетом для нас является установление справедливости для всех жертв катастрофы и их близких", – резюмировали в пресс-службе МИД.

Также ранее в МИДе рассказали о техническом состоянии украинского самолета на момент катастрофы в Иране.

Напомним, что пассажирский лайнер "Международных авиалиний Украины", на борту которого находились 176 человек, включая 11 украинских граждан, был сбит при вылете из Тегерана в Киев 8 января. Ответственность за случившееся взяли на себя иранские военные, объяснив это ошибкой и назвав виновным оператора ракетной системы, который якобы нарушил правила ведения огня "без получения разрешения".

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета МАУ в Иране

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