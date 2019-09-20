"Казалось, что жизнь кончилась": Гонтарева рассказала, когда у нее началась черная полоса

/ Фото: пресс-центр НБУ

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Экс-глава Национального банка Украины (2014-2018) Валерия Гонтарева считает, что ДТП в Лондоне , обыск в киевской квартире, поджог автомобиля ее сына и пожар в загородном доме под Киевом – это "плата" ей за реформы в финансовой сфере и наведение порядка в банковском деле Украины.

Об этом она заявила в эфире социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

"В моей жизни подобных трагедий никогда не было. И пережить это очень тяжело. Потому что это был дом нашей семьи. Все наши ценности, реликвии, фотографии – все сгорело дотла. Это очень сложно пережить. Во вторник (17 сентября, когда был сожжен дом в Гореничах. – Ред.) мне казалось, что жизнь кончилась. Но пытаемся как-то жить, как-то это пережить", – говорит экс-глава НБУ.

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"Вы сказали – черная полоса, – обратилась она к ведущему ток-шоу. – Черная полоса, наверное, в моей жизни началась не сегодня, а пять лет назад, когда я приняла решение пойти и делать реформы. И когда пять лет назад меня просто беспрерывно обливали грязью, а сейчас она просто концентрировалась до конца", – подчеркнула Гонтарева.

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"26 августа я попала под машину, после этого … взрывают машину семьи моего сына (она была зарегистрирована на мою невестку, которую тоже зовут Валерия Гонтарева). После этого десять человек вламываются в киевскую квартиру, где мы уже 18 лет не живем, я там просто зарегистрирована. Не объясняя кто они, не общаясь ни со мной, ни с адвокатами. И последнее, наверное, апофеоз. Когда ночью с понедельника на вторник палят мой дом. И это страшное зрелище", – подытожила экономист.

Напомним, у президента Владимира Зеленского отреагировали на поджог дома Гонтаревой, назвав его "брутальным преступлением".

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