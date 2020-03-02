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"Каждый час надо проживать, как последний" – вице-премьер Кулеба о слухах про отставку правительства

2 марта, 16:07

Сергей Пономаренко

На телеканале "Украина 24" политик рассказал об отношении к возможным кадровым перестановкам в Кабмине

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что он не принадлежит к числу людей, которые решают судьбу Кабмина.

В эксклюзивном интервью программе "Реальная политика с Евгением Киселевым" на телеканале "Украина 24" Дмитрий Кулеба высказал свое отношение к слухам, в частности – о возможной отставке премьера Алексея Гончарука.

"Мы живем в мире, где всегда есть основания для любых слухов. У меня подход очень прост – я считаю, что в жизни каждый день надо проживать как последний. А в политике каждый час надо проживать, как последний. Потому что может произойти что угодно. Поэтому моя цель сейчас – работать на максимальной скорости, делать максимальное количество важных для страны дел. Состоится отставка – придут другие люди, будут работать. Не состоится – продолжим двигаться и наращивать и в дальнейшем скорость", – подчеркнул вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

Сегодня слухи о своей отставке прокомментировал премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

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В последнее время ходит много разговоров о серьезных переменах в верхних эшелонах власти – от смены некоторых министров до увольнения премьера Гончарука.

Как сообщали новости "Сегодня", президент Владимир Зеленский инициировал внеочередное заседание парламента на 4 марта. Глава государства просит депутатов срочно рассмотреть важные законопроектов, обсудить кадровые вопросы в правительстве и заслушать руководителей правоохранительных органов. Позже в Раде огласили повестку дня внеочередной сессии.

В то же время спикер ВР Дмитрий Разумков заявил, что никаких заявлений об отставке главы правительства Алексея Гончарука в Верховую Раду не поступало.

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правительство Дмитрий Кулеба Украина 24 Реальная политика с Евгением Киселевым

Источник: Сегодня

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