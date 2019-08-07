"Каждый из вас важен": Зеленский встретился с украинцами в Турции

Президент рассказал членам диаспоры, какая помощь от них требуется на Родине

Президенты Украины и Турции Владимир Зеленский и Реджеп Эрдоган. Фото: скриншот

Новая власть в Украине хочет построить такую страну, в которую украинцы захотят вернуться с заграничных заработков.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил на встрече с представителями украинской и крымскотатарской общин во время своего первого официального визита в Турцию 7 августа.

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"Каждый из вас важен для Украины. Ваш опыт, ваши знания, ваши возможности. Моя команда поставила перед собой очень амбициозные цели: мы хотим построить такую страну, в которую наши люди с радостью будут возвращаться с заграничных заработков и поисков лучшей жизни. И я хотел бы, чтобы вы активно включились в создание этой новой Украины – нам нужна ваша помощь", – цитирует главу государства пресс-служба Офиса президента.

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Зеленский поблагодарил обе диаспоры за солидарность с Украиной, поддержку государства в трудные времена и за весомый вклад в становление отношений между Киевом и Анкарой.

"Спасибо за многочисленные акции в поддержку нашего государства, за моральную и материальную помощь, за содействие в лечении и оздоровлении украинских детей, которые, к сожалению, остались без родительской опеки. Благодарю вас за то, что сохранили Украину в сердце", – добавил глава государства.

Президент рассказал, что на сегодняшних переговорах со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом планирует обсудить оккупацию Крыма и регулярные нарушения Россией прав крымских татар и украинцев на аннексированном полуострове.

Зеленский обещал членам общин, что Украина не оставит переселенцев один на один с их проблемами.

"Мы понимаем, как важно для вас посещать родственников и родную землю. В ближайшее время на законодательном уровне будет утверждено положение, которое упростит получение разрешения для посещения Крыма", – резюмировал глава государства.

Напомним, что, кроме Эрдогана, у Зеленского запланирована встреча со Вселенским патриархом Варфоломеем. Также, среди прочего, планируется обсуждение вопросов российской агрессии и военного сотрудничества между Турцией и Украиной.

Ранее мы писали, что постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба положительно оценил визит президента в Турцию, напомнив о важности отношений Киева и Анкары.

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