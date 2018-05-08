"Каждый сумасшедший диктатор должен быть наказан": Яценюк напомнил об уроке Второй мировой

Сталин и Гитлер хотели поработить всю планету, и в наши дни нужно быть осторожными с диктаторами, считает политик

Лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк призвал наказывать современных диктаторов, чтобы не повторилась трагедия Второй мировой войны в наше время. Об этом он написал в Facebook по случаю Дня памяти и примирения в Украине.

Он считает, что сталинский советский режим был таким же виновником во Второй мировой войне, как и нацизм.

"Замысел двух диктаторов заключался в совместном порабощении всей планеты. Они вместе начали эту трагическую и разрушительную авантюру", – написал он.

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Яценюк напомнил, что во времена Второй мировой войны украинцы воевали против кровавых диктаторов на всех фронтах – в Украинской Повстанческой армии, в Красной армии, в армиях стран-членов антигитлеровской коалиции, в Европе и в Азии.

"Мы никому не позволим переписывать историю, перечеркивать подвиг украинского и других народов, присваивать победу над нацизмом, которую получили народы антигитлеровской коалиции и тем более прикрывать ею агрессию и захват чужих земель сейчас. Каждый агрессор должен быть остановлен, осужден и наказан. Таков главный урок Второй мировой. К сожалению, Сталину удалось избежать тогда ответственности вместе с Гитлером. И это имело огромные негативные последствия для человечества во второй половине ХХ века. Советская империя продолжала свою преступную и кровавую деятельность по всей планете", – считает политик.

Яценюк призывает сделать выводы в наше время и призвал "наказывать каждого сумасшедшего диктатора, который совершает преступления против человечества и мира".

Как рассказывал президент Петр Порошенко, главной целью Путина в отношении Украины является ее возвращение в СССР, о возрождении которого он мечтает. По его словам, Москва стремится дискредитировать достижения Революции достоинства, которых Украина добилась за последние четыре года.

Также глава государства говорил, что в военном календаре Украины не должно быть ничего общего со страной-агрессором. Он считает, что советская идеология негативно влияла на боевой дух украинского войска.

Cегодня, 8 мая, в Украине и по всей Европе отмечается День памяти и примирения. Символом этого дня в Украине стал красный мак – международный знак памяти жертв всех военных и гражданских вооруженных конфликтов. Стоит отметить, что 9 мая пока также остается государственным праздником – "День победы над нацизмом во Второй мировой войне". Как известно, во многих странах мира отмечают День победы над нацизмом, или День окончания Второй мировой войны в Европе. При этом праздник приходится именно на 8 мая, когда был ратифицирован "Акт о безоговорочной капитуляции" вооруженных сил Нацистской Германии. 8 мая празднуется и в Германии – как "День освобождения от национал-социализма и окончания Второй мировой войны в Европе".