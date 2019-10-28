Каждый второй россиянин считает Украину врагом – опрос

Возглавляют список "враждебных" к России стран, по мнению российских граждан, Соединенные Штаты

/ Фото: AFP

Россияне продолжают расценивать Украину как одно из своих главных государств-недругов, причем количество жителей РФ, которые так считают, растет.

Как свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 53% респондента назвали отношения Киева и Москвы напряженными – это на 14% больше, чем годом ранее.

По этому показателю Украина уступает только Соединенным Штатам, политику которых назвали враждебной 67% участников опроса, впрочем, за год этот показатель снизился на 8%.

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Третьей в списке "самых недружественных государств" оказалась Великобритания – каждый четвертый россиянин считает ее действия враждебными.

Кроме того, четверть участников социологического исследования допускает, что Украина может напасть на их страну. Но лидерство в этом уверенно удерживают США – 53% допускают возможность военного вторжения американских войск в Россию.

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Любопытно, что ТОП-3 среди потенциальных агрессоров замыкает Китай (7%), который россияне назвали самой дружественной страной для России (45%).

Кроме того, к самым лучшим друзьям РФ участники опроса отнесли Беларусь (30%) и Казахстан (21%).

Напомним, что, несмотря на результаты опроса Россию признали агрессором в отношении Украины, а в этом году исполнилось пять после незаконной аннексии Крымского полуострова.

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