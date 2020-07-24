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"Казино всегда выигрывает": Рада допустила "ошибку" в законе об игорном бизнесе

24 июля, 11:28

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Депутат Железянк считает, что это было сделано не специально

Недавно Верховная Рада легализовала игорный бизнес в Украине, вот только в принятом законе допустили одну "ошибку" – разрешили работу казино в 4-звездочных отелях, хотя изначально должно было быть только в гостиницах с пятью звездами.

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Об этом сообщил в Facebook первый заместитель главы финансового комитета ВР, народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк.

"Казино всегда выигрывает"… Сейчас эта фраза заиграет новыми красками. В финальном тексте (закона №2285-д) появилась норма о возможности размещать казино в 4-звездочных отелях. Напомню, что в тексте, который выносили в зал, казино разрешено было только в 5-звездочных. И говорят, это была личная позиция президента", – написал он.

Железняк объяснил, как это произошло: была правка №1804 от "Слуги народа", ее подняли на подтверждение и 229 голосами "за" учли.

"Откровенно говоря, не думаю, что это было сделано намеренно, но как есть. Надеюсь, это дополнительное основание для вето (президента), и ошибка будет исправлена. А пока... "казино всегда выигрывает", – резюмировал нардеп.

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Напомним, 14 июля Верховная Рада приняла закон о легализации игорного бизнеса в Украине. Документ вводит систему лицензирования деятельности в сфере азартных игр. Стоимость лицензии будет зависеть от вида игры, количества игрового оборудования и расположения игорного бизнеса. Играть разрешат только тем, кто старше 21 года. А на расположение игорных заведений на улицах городов введут ограничения. Так, залы игровых автоматов разрешат только в отелях категории 3, 4, 5 звезд. Изменились и требования к размещению игровых заведений. Теперь казино можно размещать не только в 5-звездочных отелях с номерным фондом для Киева – 150, для других городов – 100 номеров, но также на территориях загородных комплексов отдыха площадью не менее 10 тыс. кв. м. Читайте подробнее, как теперь будут работать казино в Украине.

В то же время экономический эксперт Алексей Кущ в комментарии сайту "Сегодня" рассказал, где могут появиться зоны казино. Стоит отметить, что таких территорий может быть не больше пяти по всей стране.

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Верховная Рада казино игорный бизнес Ярослав Железняк

Источник: Сегодня

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