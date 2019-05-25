Керченский кризис: украинский суд разрешил задержать четырех генералов РФ
Зеленский отметил качественную работу военной прокуратуры Украины
По уголовному делу о захвате Россией 24 украинских моряков в районе Керченского пролива, которое ведет военная прокуратура Украины, суд дал разрешение на задержание 15 военных РФ.
Об этом сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в Facebook.
Он также обнародовал инфографику, из которой следует, что в настоящее время по делу сообщено о подозрении военнослужащим РФ и судом предоставлено разрешение на задержание четырех генералов, адмиралов РФ, девять офицеров и двух рядовых российских военнослужащих.
Кроме того, в сообщении говорится, что "Президент Зеленский отметил качественную работу военной прокуратуры Украины по расследованию незаконного захвата украинских моряков в Керченском проливе".
Напомним, Международный трибунал по морскому праву удовлетворил иск Украины против Российской Федерации относительно 24 украинских моряков и обязал Россию отпустить их. Суд принял положительное решение и обязал Россию немедленно освободить и вернуть украинские корабли (19 голосов "за", 2 "против"), освободить и вернуть украинских моряков (19 "за", 1 "против").
В МИД Украины заявили, что ожидают немедленного освобождения украинских моряков.
В МИД РФ заявили, что будут и дальше отстаивать свою позицию.
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