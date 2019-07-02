Сделать стартовой
26,21
29,74
УКР
Главная Больше  Новости политики

Киев готовит план действий: Климкин рассказал о жестком ответе на "зраду" ПАСЕ

2 июля, 12:49

После возвращения России в Ассамблею Украина не собирается опускать руки и готовит "ответку"

Фото: Сегодня

В Верховной Раде уже взялись за приостановление участия Украины в ПАСЕ, но Киев готовит комплексный план действий в качестве ответа на согласие Парламентской ассамблеи Совета Европы вернуть Россию.

Об этом рассказал в блиц-интервью "Українським новинам" глава МИД Украины Павел Климкин.

По его словам, сейчас идет обсуждение и согласование плана действий, как тактически его имплементировать.

"Например, делегация ПАСЕ не должна быть наблюдателем на этих выборах. Я считаю, что нам надо пересмотреть, каким образом мы далее будем принимать участие в разных палатах ПАСЕ, есть еще несколько идей, которые мы согласовали. Это достаточно комплексный план, который должен стать реакцией, причем жесткой и очень последовательной, на ту "зраду", которую Европа осуществила в контексте ПАСЕ", – заявил Климкин.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в ночь на 25 июня на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) разрешили делегации РФ вернуться в сессионный зал Ассамблеи с восстановлением всех прав без выполнения каких-либо условий, касающихся восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины, в том числе прекращения оккупации Крыма и отдельных частей Донбасса. Киев оспорил полномочия россиян, и комитеты Ассамблеи подготовили новый доклад, однако 26 июня ПАСЕ отклонила поправки Украины к резолюции и окончательно вернула Россию.


В то же время некоторые участники Ассамблеи поддерживают Украине и собираются последовать ее примеру. Так, на днях Швеция присоединилась к демаршу семи стран из-за возвращения России в ПАСЕ.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег план, Климкин, ПАСЕ

Вы сейчас просматриваете новость " Киев готовит план действий: Климкин рассказал о жестком ответе на "зраду" ПАСЕ". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Договоренностей о возвращении России в ПАСЕ в обмен на украинских моряков не было – дипломат

Вчера, 12:51

Украина в Совете Европы настаивала, что освобождение моряков – это вопрос Международного морского трибунала

Киев не допустит российских наблюдателей от ПАСЕ на выборах в Раду – Парубий

Вчера, 12:06

Россия может попытаться через ПАСЕ отправить своих наблюдателей на выборы в Верховную Раду

Порошенко рассказал о решении ПАСЕ и предстоящих выборах

Вчера, 00:08

Порошенко отметил, что всегда готов помочь и оказать поддержку новому руководству страны

В Польше заявили, что страны-противники возвращения России в ПАСЕ подготовят резолюцию

30 июня, 19:25

Семь стран возмущены возвращением РФ права голоса в Ассамблее

Как желатин спасает наши суставы

Как избавиться от мозолей и натоптышей народными способами

Радикалы устроили «казнь через повешение» в центре Харькова

Пока, столица: Наталья Могилевская переехала жить в Харьков

Лавров сообщил, чего ожидает от Зеленского

Памяти Любови Полищук: редкие фото и главные роли актрисы

Все известные тайны перевала Дятлова — что смущает исследователей

Новичок армейцев Шарлия назвал ЦСКА лучшим клубом России

Мамаева и Кокорина поместили в стеклянный бокс на суде

Кабмин изменил формирование цены на газ для населения

В Раде заявили о планах команды Зеленского перенести столицу

Почему хек всегда продается без головы: эти фото удивят

Им нужен ваш номер телефона: как мошенники чистят банковские карты и оформляют кредиты на граждан

Вчера, 07:51

Злоумышленники снимают деньги с чужих карточек и оформляют кредиты, используя номер телефона

Новая украинская школа: чего ждать родителям от реформы образования в Украине

Вчера, 07:34

Новая украинская школа выпустила первый класс

Сколько заплатим за "лишние метры" и что нужно знать о налоге на жилье в 2019 году

Вчера, 07:00

Суммы в платежках за год выросли. На уплату у украинцев — два месяца

ТОП лучших пляжей Украины: где можно искупаться без опасений и с комфортом

30 июня, 07:00

Сразу 16 украинских пляжей отметили "Голубым флагом": на Киевщине, у Черного моря и в Днепре

Как стирать пуховик в стиральной машине

Как перестать потеть

Мафия и шоу-бизнес: звезды, связанные с криминальным миром
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь