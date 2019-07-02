Киев готовит план действий: Климкин рассказал о жестком ответе на "зраду" ПАСЕ

После возвращения России в Ассамблею Украина не собирается опускать руки и готовит "ответку"

Фото: Сегодня

В Верховной Раде уже взялись за приостановление участия Украины в ПАСЕ, но Киев готовит комплексный план действий в качестве ответа на согласие Парламентской ассамблеи Совета Европы вернуть Россию.

Об этом рассказал в блиц-интервью "Українським новинам" глава МИД Украины Павел Климкин.

По его словам, сейчас идет обсуждение и согласование плана действий, как тактически его имплементировать.

"Например, делегация ПАСЕ не должна быть наблюдателем на этих выборах. Я считаю, что нам надо пересмотреть, каким образом мы далее будем принимать участие в разных палатах ПАСЕ, есть еще несколько идей, которые мы согласовали. Это достаточно комплексный план, который должен стать реакцией, причем жесткой и очень последовательной, на ту "зраду", которую Европа осуществила в контексте ПАСЕ", – заявил Климкин.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в ночь на 25 июня на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) разрешили делегации РФ вернуться в сессионный зал Ассамблеи с восстановлением всех прав без выполнения каких-либо условий, касающихся восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины, в том числе прекращения оккупации Крыма и отдельных частей Донбасса. Киев оспорил полномочия россиян, и комитеты Ассамблеи подготовили новый доклад, однако 26 июня ПАСЕ отклонила поправки Украины к резолюции и окончательно вернула Россию.

В то же время некоторые участники Ассамблеи поддерживают Украине и собираются последовать ее примеру. Так, на днях Швеция присоединилась к демаршу семи стран из-за возвращения России в ПАСЕ.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Киев готовит план действий: Климкин рассказал о жестком ответе на "зраду" ПАСЕ". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"