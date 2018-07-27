Киев хочет одновременный обмен заложниками: Денисова написала Москальковой письмо

Украинский омбудсмен Людмила Денисова написала своей российской коллеге Татьяне Москальковой письмо относительно одновременного обмена украинских политзаключенных на 36 россиян, удерживаемых в Украине. Об этом она сообщила в Facebook.

"Инициатива Украины об освобождении политзаключенных, которых содержат на территории РФ и на временно оккупированной территории Крыма, об одновременном освобождении 36 граждан РФ, задержанных или осужденных за совершение преступлений против государства Украина, так и остается без ответа", – написала она.

Денисова объяснила, что на переговорах в Минске 25 июля российская сторона предложила изложить суть украинской инициативы в письме к Уполномоченному по правам человека РФ. В итоге офис украинского омбудсмена обратился к Москальковой с письмом.

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"В письме говорится о возможности проведения следующего заседания ТКГ с участием уполномоченных Украины и РФ, чтобы обсудить вопрос организации гуманитарных визитов для проверки условий содержания заключенных, а также перемещения заключенных из мест несвободы на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей", – подчеркнул омбудсмен.

Напомним, в начале июля вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко называла имена 23 россиян для обмена на украинцев. Она напомнила, что российская сторона регулярно открещивается от своих соотечественников, заявляя, что якобы не знает их и это люди, которые давно живут на Донбассе.

Позже она назвала еще 13 россиян, которых могут вернуть на родину. Среди них даже есть скандально известный главный редактор информагентства "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский.