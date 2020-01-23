Киев хочет пересмотра Минских соглашений: в Москве нервно отреагировали

/ Фото: МИД России

Киев недоволен Минскими соглашениями и хочет их пересмотреть. В Москве эта инициатива вызывает недовольство. Спикер Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова настаивает на последовательном выполнении пунктов минского документа.

"Я хотела бы также напомнить, что по Минским соглашениям Киев также должен определить будущее Донбасса и его статус – децентрализацию и реформу Конституции в прямом диалоге с Донецком и Луганском. На этом фоне не могут не беспокоить раздающиеся в Киеве голоса в пользу пересмотра Минских соглашений, в том числе такие заявления были сделаны министром иностранных дел Украины Пристайко. Мы также надеемся, что он знает о том, что участники "нормандского" саммита в Париже, включая президента Украины Зеленского, еще раз подтвердили безальтернативность Комплекса мер (по выполнению Минских соглашений)", – сказала Захарова.

Она призвала Киев к последовательному выполнению соглашений по Донбассу.

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Отметим, что в Минских соглашениях 4 пункт гласит о проведении выборов, 5-й – амнистия для боевиков, и только 9-м пунктом говорится о передаче Украине контроля над границей. Москва постоянно настаивает на выполнении "Минска" в очередности, прописанной в документе, что подразумевает выборы под дулами автоматов. Кроме того, Россия не выполняет даже первых пунктов документа – прекращение огня, разоружение боевиков и вывод войск с Донбасса.

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Как сообщали новости "Сегодня", представитель Украины в политической подгруппе в Трехсторонней контактной группы Алексей Резников заявил о планах изменить соглашения по Донбассу. По его словам, Киев не устраивает очередность выполнения пунктов Минских соглашений: в данной редакции выборы проводятся первее, чем Украина получит контроль над оккупированными территориями.

Кроме того, на днях и министр обороны Андрей Загороднюк высказывался в подобном ключе. Он отметил, что Киев согласен с Минскими соглашениями, кроме одного важного момента – нельзя проводить выборы на Донбассе, не имея контроля над границей.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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