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Киев может стать базовым регионом для Гройсмана

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19 июня, 13:00

Такой вывод можно сделать по активности киевлян в социальных сетях

В столичном сегменте Фейсбук появилось волонтерское объединение "Киевляне за Гройсмана", которое поддерживает действующего премьера и его реформы. Общественные активисты называют себя здравомыслящими жителями Киева, которые устали от тотального популизма, "золотых гор" и "молочных берегов" украинского политикума, – сообщает издание Kyiv.online.

Запрос креативного населения и среднего класса на политические силы вроде партии Гройсмана "Украинская стратегия" можно объяснить тем, что его политическое объединение не последовало в неопределенный и маргинальный тренд – "новые, так как новые", но особо и не хвастается, что имеет в собственных рядах проверенные кадры.

"Украинская стратегия", по большому счету, – политическая обертка Кабмина Гройсмана. А тот (Кабмин) как работал, так и работает, получая таким образом серьезный гандикап в избирательной гонке. Другим партиям все равно продемонстрировать избирателям в смысле реальных дел нечего.

История успеха лично Владимира Гройсмана начинается с провинциальной Винницы, которую он за почти десятилетнее пребывание на посту городского головы сумел превратить из серого и неприглядного городка на самый комфортный для жизни город Украины. Это отметили жители, подтвердили авторитетные рейтинги. Выборы в Виннице команда Гройсмана выигрывала с блестящим результатом, претендуя на большинство в городском совете. И получая его.

Но сказать, что правительство Гройсмана равно винницкой команде – нельзя. Если "Украинская стратегия" действительно намерена вырасти во влиятельный всеукраинский политический проект, то ей следует определять другую базовую территорию, чем периферийная Винницкая область, которая уже является базовой для премьера.

И, похоже, такая ​​территория определена – выбор "Украинской стратегии" пал на столицу. Если внимательно присмотреться, то именно киевские дела являются приоритетными для Владимира Гройсмана за последние полгода. Именно на настроения киевлян ориентируется команда премьер-министра в формулировке собственных программных целей и задач.

Выборы в Киеве обычно выигрываются – и это ни для кого не секрет – в формате мобилизации "сети" гарантированных избирателей. Однако "Украинская стратегия", скорее всего, попытается пойти путем мобилизации именно активной части электората, привлечения активных киевлян к реализации социальных и политических проектов. В дилемме – выиграть любой ценой или настаивать на своей проевропейской центристской идеологии – Владимир Гройсман, судя по всему, склоняется к последнему варианту. Он привык "играть в долгую" и эту привычку попробует внедрить в масштабах всей страны.

"Украинская стратегия" – это партия того неинтересного, "серого" европейского типа. В ней специалисты, а не производители "хайпа", функционеры, а не яркие шоумены.
Кажется, именно между этими крайностями и будут выбирать киевляне на следующих выборах. Шоу, конечно, интереснее, но стратегия развития – надежнее.

И, кажется, на этот раз Киев снова докажет, что является европейским городом.

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Тег Кабмин, выборы, правительство, Гройсман, выборы 2019

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