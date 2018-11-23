Киев не будет обсуждать с Будапештом свои законы – Климкин

Киев не намерен дискутировать с Будапештом о том, как должны толковаться украинские законы на украинской территории. Об этом в Twitter заявил министр иностранных дел Павел Климкин.

"Мы не дискутируем с венгерской стороной, как должны толковаться украинские законы на украинской территории. Именно это и многие другие важные вопросы обсудим на консульских консультациях 28 ноября в Киеве, а также во время моих последующих встреч с (главой МИД Венгрии Петером – Ред.) П.Сиярто", – написал Климкин.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто резко раскритиковал новый языковой закон, назвав его частью антивенгерской кампании в Украине. По его словам, из-за отсутствия прогресса в решении конфликта из-за "языкового закона", Будапешт продолжит препятствовать евроатлантической интеграции Украины. Согласно закону единственным рабочим языком в любых государственных или коммунальных инстанциях, судах и армии должен быть украинский.

В свою очередь, Климкин не намерен отказываться от принятого образовательного законодательства. Оно, по его словам, призвано принести "больше Украины" на Закарпатье.