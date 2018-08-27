Киев не будет разрывать соглашение с Россией по Азовскому морю: в МИД объяснили

Сегодня, 15:19

А тем временем Москва крепко взялась за азовский регион, что грозит катастрофическими последствиями для Украины

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Киев не будет разрывать соглашение с Россией по Азовскому морю, так как Москва может заявить о территориальном споре с Украиной. Об заявила заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль во время Специального XIII совещания руководителей зарубежных дипломатических представительств Украины.

"О денонсации соглашения с Россией по Азовскому морю не может быть и речи – это даст возможность России заявить о территориальном споре. Для нас это вопрос безопасности, поэтому используем имеющиеся инструменты, чтобы урегулировать этот вопрос", – заявил Зеркаль.

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Напомним, что в 2003 году на тот момент президент Леонид Кучма и нынешний российский лидер Владимир Путин подписали соглашение о сотрудничестве по использованию Азовского моря и Керченского пролива. Согласно договору, страны имеют право досматривать судна, что Россия сейчас активно и делает в Азове.

Отметим, что вопрос о денонсации соглашения стали все чаще задавать в Украине после начала агрессии российского флота и блокирования украинских портов. Сайт "Сегодня" разбирался, почему Украина проспала ползучую аннексию Азова Россией. Эксперты говорят, что действия Москвы в Азовском море нужно немедленно нейтрализовать, сохранив право Украины на коммерческий транзит через Керченский пролив.

На днях один из украинских дипломатов нам рассказывал, почему Россия пошла на обострение в Азовском море. Он уверен, что Москва пытается таким образом добиться от Украины подачи воды в оккупированный Крым, которому грозит засуха.
Россия, азовское море, соглашение, Зеркаль

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Источник:

"Сегодня"

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