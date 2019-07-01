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Киев не допустит российских наблюдателей от ПАСЕ на выборах в Раду – Парубий

1 июля, 12:06

Россия может попытаться через ПАСЕ отправить своих наблюдателей на выборы в Верховную Раду

Фото: Сегодня

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий надеется на поддержку в украинском парламенте инициативы о недопущении российских наблюдателей на выборах Верховной Рады Украины в составе делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

"Я считаю целесообразным, в случае если российская делегация будет восстановлена в правах в ПАСЕ, отозвать свое приглашение как председателя Верховной Рады Украины относительно участия наблюдателей в Украине. Если они будут пытаться через ПАСЕ направить в Украину российских наблюдателей, мы не можем позволить, чтобы наблюдатели от страны-агрессора определяли демократичность украинских выборов", – сказал он на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп в понедельник в Киеве.

Спикер добавил, что рассчитывает на поддержку этой позиции со стороны профильного комитета Рады, и глав парламентских фракций.

Ранее сообщалось, что группа наблюдателей ПАСЕ, в состав которой не вошли представители РФ, отправится в Украину с визитом со 2 по 3 июля.

Во время поездки делегаты из Нидерландов, Польши, Сан-Марино, Азербайджана и Болгарии встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также главой МВД, представителями украинской делегации в ПАСЕ и председателем Центральной избирательной комиссии. Кроме того, парламентарии рассчитывают провести встречи с "руководителями и представителями политических партий страны, участвующих в выборах, представителями неправительственных организаций, СМИ, международных организаций и дипломатического сообщества".

Как сообщали новости "Сегодня", в ночь на 25 июня на сессии ПАСЕ было принято решение разрешить делегации РФ вернуться в сессионный зал Ассамблеи с восстановлением всех прав без выполнения каких-либо условий, касающихся восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины, в том числе прекращения оккупации Крыма и отдельных частей Донбасса. "За" соответствующую резолюцию проголосовали 118 парламентариев, "против" – 62, и еще 10 воздержались. Однако потом Украина оспорила полномочия россиян и комитеты Ассамблеи подготовили новый доклад. Однако 26 июня ПАСЕ отклонила поправки Украины к резолюции и окончательно вернула Россию.


В Украине очень резко восприняли вести из Страсбурга. Политики и дипломаты считают, что Совет Европы скомпрометировал себя и потерял авторитет, "наплевал" на европейские ценности. Также 25 июня украинская делегация решила покинуть ПАСЕ. Глава делегации Украины, народный депутат Владимир Арьев обратился к Верховной Раде и президенту Украины принять срочные решения по ситуации в Ассамблее.

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Тег выборы, Парубий, ПАСЕ

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Источник:

Интерфакс-Украина

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