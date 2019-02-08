Киев не пустит наблюдателей РФ на выборы: появилась реакция Кремля
Песков также рассказал о позиции Москвы по признанию результатов украинских выборов
Принятым Верховной Радой законом о недопуске российских наблюдателей на выборы в Украине возмущены в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков намекнул, что у Киева могут быть проблемы с легитимностью выборов. Об этом он сказал журналистам.
В то же время он уточнил, что такое положение дел не является поводом для непризнания Москвой результатов украинских выборов.
"Вы знаете, что негативное отношение к действиям украинских властей по теме наблюдателей было выражено со стороны ОБСЕ. Мы также считаем недопустимым каких-либо ограничений на работу наблюдателей из одной из стран. В данном случае российских наблюдателей и считаем, что подобные дискриминационные меры совершенно естественным образом приведут к понижению уровня легитимности проводимых выборов. Это не означает, что Россия может не признать, но очевидно в данном случае для всего мирового сообщества, что дискриминационные меры в отношении одной из стран или группы стран приводят к понижению уровня легитимности", – сказал Песков.
Как стало известно, после запрета Киевом на законодательном уровне для россиян наблюдать за выборами в Украине, последовала жесткая реакция ОБСЕ. Директор Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Ингбйорг Сольрун Гисладоттир считает, что это решение противоречит международным принципам наблюдательного процесса за выборами.
В свою очередь в МИД Украины озвучили позицию по российским наблюдателям на выборах. Спикер ведомства Екатерина Зеленко напомнила, что ранее БДИПЧ справлялось с наблюдением за выборами и без участия граждан конфликтующих стран. Она подчеркнула, что в 2018 году украинских наблюдателей не было на российских президентских выборах.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что ОБСЕ пригласила Россию на выборах президента Украины. В итоге, как заявил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Борисов, член Российского общественного института избирательного права Елизавета Борисова и сотрудница "Института общественной электоральной дипломатии" Кристина Богданова попробуют 11 февраля попасть в Киев для наблюдения за президентскими выборах в рамках миссии БДИПЧ.
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