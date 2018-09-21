Киев официально сообщил России о непродлении Договора о дружбе (дополнено)

Министр иностранных дел Павел Климкин сообщил, что его ведомство направило ноту Москве, в которой сообщает об отказе Украины продлевать Большой договор о дружбе и сотрудничестве с Россией.

В ведомстве напомнили Москве ее грехи в отношении Украины – военную агрессию, гибридную войну и т.д.

"Сегодня мы передали, как и говорили, соответствующую ноту России. Могу ее всем показать. Это очень важный момент, поскольку в этой ноте очень подробно аргументируется относительно всех нарушений РФ, подчеркиваю, – всех существенных положений этого договора – это касается как вооруженной агрессии России против Украины, гибридной агрессии России против Украины, экономического давления, нарушение прав граждан Украины. Этот договор фундаментально нарушен Россией, поэтому не может быть пролонгирован", – заявил Климкин.

Напомним, 19 сентября вступило в силу решение СНБО о прекращении действия Договора о дружбе, который на днях подписал и президент. Теперь, помимо ноты в РФ, МИД должен проинформировать ряд международных организаций (ООН, ОБСЕ и другие) о желании Украины прекратить действие Договора, а также об основаниях для этого решения.

В свою очередь в МИД РФ лицемерно отреагировали на прекращение Договора о дружбе. В ведомстве считают, что нанесен "колоссальный урон не только российско-украинским отношениям, но и национальным интересам самой Украины".

Отметим, недавно в украинском обществе обсуждался вопрос, почему Киев именно непродлевает Договор, а не разрывает его полностью. Так, заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль объяснила, что Украина не разрывает Договор с для того, чтоб в будущем привлечь Россию к ответственности за нарушение документа. Она отметила, что Россия действительно нарушила каждое слово Договора, начиная с преамбулы и заканчивая положениями по урегулированию споров. Однако, по ее словам, разрыв соглашения не устранит нарушения и не прекратит агрессию России, но может окончательно снять Россию с любых тормозов.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной (т.н. "Большой договор"), в котором закреплялся принцип стратегического партнерства, признания нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга, был подписан в 1997 году. В 2008 году соглашение было автоматически продлено на 10 лет. То есть в этом году заканчивается срок действия договора.