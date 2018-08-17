Киев отреагировал на преследование главы Украинского общества в Польше

Прокуратура в городе Замостье Люблинского воеводства начала расследование в отношении высказываний Куприяновича

Киев призвал Варшаву прекратить преследование председателя Украинского общества в Люблине Григория Куприяновича. Об этом в Twitter заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.

"Во время встречи с послом Польши в Украине Яном Пекло и коллегами обсудили пути решения актуальных вопросов украинско-польских отношений. Призвал прекратить уголовное преследование историка Григория Куприяновича, председателя Украинского общества в Люблине", – написал он.

Как сообщалось, прокуратура в городе Замостье Люблинского воеводства начала расследование в отношении высказываний Куприяновича, которые он сделал в ходе памятных мероприятий в Сагрыни, посвященных украинцам, убитым там польским вооруженным подпольем в 1944 году. Официальных обвинений Григорию Куприяновичу пока не предъявлено.

Напомним, в селе Сагрынь торжественно открыли Мемориал памяти украинцев, погибших от рук польских "крестьянских батальонов" и подразделений Армии Крайовой в 1944 году. Тогда в марте 1944 года от рук поляков погибло 660 украинцев.

Ранее президент Польши Анджей Дуд заявил, что Украина первой одобрила на законодательном уровне прославление УПА, и Варшава ждет от Киева конкретных шагов по дегероизации украинских националистов.

Как известно, президент Петр Порошенко призвал польскую сторону внести изменения в закон об Институте национальной памяти в части, касающейся интересов Украины.

Напомним, польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что народы Польши и Украины могут примириться, если Киев признает правду о Волынской резне.