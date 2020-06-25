Киев отреагировал на путинские "парады" в Крыму и на Донбассе

Россия устроила военный парад не только в Москве, а еще и бряцала оружием на оккупированных территориях Донбасса и Крыма по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне. В связи с этим Министерство иностранных дел Украины направило Москве ноту протеста.

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Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Киев рассматривает "парады" подразделений Черноморского флота РФ в Крыму и бандформирований в так называемых Л/ДНР как откровенное пренебрежение российской стороной действующего законодательства Украины и норм международного права.

"Эта провокация еще раз подтверждает, что Россия сознательно идет на дальнейшую эскалацию напряженности в украинско-российских отношениях и не желает урегулировать проблемные вопросы, вызванные вооруженной агрессией со стороны РФ и оккупацией ею части суверенной территории Украины", – говорится в сообщении.

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В МИД рассказали, что на улицы Донецка и Луганска оккупанты вывезли 155-мм гаубицы 2А65 "Мста-Б", 122-мм гаубицы 2С1 "Гвоздика", реактивные системы залпового огня БМ- 21 "Град", зенитно-ракетные комплексы "Стрела-10", танки Т-72, ​​БТР-80, БМП-1. Дипломаты отмечают, что Россия этим нарушает и Минские соглашения в части отвода тяжелого вооружения.

"Расцениваем демонстрацию Россией в ходе т. н. военных парадов на временно оккупированных территориях военной техники как продолжение Россией политики милитаризации Крыма, что представляет серьезную угрозу европейской безопасности. Особенно цинично выглядит привлечение российской оккупационной администрацией в милитаристских целях несовершеннолетних детей. Украина требует от РФ немедленно прекратить международно-противоправные деяния против государственного суверенитета и территориальной целостности Украины и принять исчерпывающие меры по деоккупации части суверенной территории Украины, в том числе вывести все свои вооруженные формирования, военную технику и наемников", – говорится в заявлении МИДа.

Киев также передал Министерству иностранных дел России соответствующую ноту протеста.

Как сообщали новости "Сегодня", 24 июня на параде по случаю 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне Москва снова бряцала оружием. По Красной площади впервые проследовали около 20 образцов новой военной техники. Смотрите фото, что нового показали на параде.

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