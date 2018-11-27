Киев ожидает помощи Вашингтона в укреплении ВМС – посол Украины в США

Сегодня, 05:52

Чалый отметил, что Украина планирует расширять потенциал наших ВМС и мы сейчас обсуждаем это с США и другими государствами

Валерий Чалый. Фото: ru.krymr.com
Валерий Чалый. Фото: ru.krymr.com

Киев рассчитывает на содействие США и других государств в укреплении Военно-морских сил Украины. Об этом заявил в понедельник в эфире телеканала "Фокс ньюс" посол Украины в США Валерий Чалый, – передает ТАСС.

Говоря о ситуацию вокруг Керченского пролива он отметил: "Мы ждем, что руководство США займет очень жесткую позицию. Мы по-прежнему рассчитываем на поддержку в военной сфере и, думаю, она продолжится".

"Когда мы получили [противотанковые ракетные комплексы] Javelin ("Джавелин"), уровень обстрелов незамедлительно снизился, очень значительно. Вот почему мы планируем расширять потенциал наших ВМС и мы сейчас обсуждаем это с США и другими государствами", – добавил Чалый.

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На вопрос журналиста о том, возможны ли какие-то шаги на этом направлении в ближайшие дни, Чалый ответил отрицательно, пояснив, что речь идет о "долгосрочном стратегическом партнерстве".

Говоря о задержании украинских военнослужащих, Чалый отметил: "К сожалению, мы ничего не знаем о наших солдатах. 23 солдата, шестеро из них ранены и один – в очень тяжелом состоянии".

Ранее Киеву были переданы два американских патрульных катера класса "Айленд" (Island), которые до этого стояли на вооружении США. Подписание соглашения о передаче катеров на базе Береговой охраны США в Балтиморе состоялось при участии президента Украины Петра Порошенко.

Как сообщалось, группа народных депутатов Украины зарегистрировала проект обращения об обращении украинского парламента к ООН, Европейскому парламенту и ряду международных организаций и парламентам иностранных государств в связи с очередным актом агрессии РФ против Украины.

Напомним, что 25 ноября российские военные захватили украинские катера на Азове,  которые выходили из Керченского пролива. Во время захвата россиянами украинских кораблей ранения получили шестеро украинских военных.

Как сообщалось, на этом фоне 26 ноября Верховная Рада поддержала указ президента о введении военного положения в 9 областях Украины на срок 30 дней. За соответствующий закон проголосовали 276 народных депутатов.

Больше о развитии событий в Азовском море читайте на сайте "Сегодня": "Атака России на украинские корабли в Азовском море: хроника событий онлайн".
США, НАТО, ВМС, азовское море, посол, Чалый

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