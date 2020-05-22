Киев подает меморандум в суд ООН: что Украина требует от России

В этом меморандуме Украина описывает, что именно нарушила РФ, и предоставит свои доказательства

Сегодня Украина подает меморандум с доказательствами в Международный суд ООН о нападении России на украинские корабли в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Представитель Украины в международных судах Евгений Енин рассказал о требованиях украинской стороны в данном деле.

"Наша цель, чтобы в решении арбитражного суда было четко зафиксировано, что российская сторона нарушила требования международного морского права, что РФ в будущем должна воздерживаться от подобных нарушений в адрес украинских военных кораблей, что РФ должна выплатить надлежащую компенсацию морякам, ВМС и государству Украина", – сказал он.

В то же время Енин отметил, что в этом меморандуме Украина описывает, какие именно нормы международного права нарушила Россия, представляются факты в подтверждение правовой позиции, показания свидетелей, экспертов. Он также подчеркнул, что текст меморандума является конфиденциальным, поэтому пока нельзя назвать сумы компенсации, которые намерена получить Украина от России.

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"Я не могу сейчас говорить о конкретной сумме убытков, которую мы требуем от РФ. Тем не менее, мы можем говорить о структуре указанного ущерба. Первый ее элемент – ущерб, причиненный ВМС ВСУ за ремонт судов, а также за невозможность использования указанных судов в течение одного года. Второй элемент – материальный и моральный ущерб нашим морякам, которых незаконно удерживали в российской тюрьме более 9,5 месяцев. Кроме того, это вред, причиненный государству Украина за нарушение ее прав", – сказал замглавы МИД Украины.

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Напомним, 25 ноября 2018 года Россия обстреляла артиллерийские катера Военно-морских сил Украины "Никополь" и "Бердянск", а также рейдовый буксир "Яны Капу" в районе Керченского пролива. Корабли и их экипажи – 24 человека – были захвачены. Ранения получили шестеро украинцев. Позже всех моряков арестовали в крымских "судах" и перевезли в Москву. Прокуратура показывала реконструкцию событий в Керченском проливе.

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В свою очередь Россия заявляла о якобы нарушении ВМС Украины морской границы. Однако стоит напомнить, что ФСБ РФ подтвердила, что атаковала украинские корабли в международных водах. Эксперты проанализировали хронологию событий.

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