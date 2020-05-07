Киев подготовил "план Б" на случай провала переговоров по Донбассу – Ермак

У Киева есть "план Б" на случай, если мирные переговоры по Донбассу не дадут результата. Об этом сказал глава Офиса президента Андрей Ермак, который ранее предложил "Нормандской четверке" изменить формат Контактной группы, передает "Украинская правда".

"У нас есть определенный срок. Если мы видим, что с той стороны нет желания ставить точку и прекращать войну, то мы не будем годами это делать. Я считаю, что сегодня тот срок, о котором говорил президент, является неизменным – мы действительно до конца года сделаем все, чтобы этот процесс двигался", – сказал он.

По его словам, сегодня активизировалась работа Трехсторонней контактной группы: до этого встречи проходили раз в две-три недели, "сегодня практически каждый день – олнайн".

"Безусловно, у нас есть план "Б", который анонсировал президент. Но мы будем о нем подробно говорить, когда поймем, что план "А" не работает. Но он есть, он проработан. Это не идея – мы четко понимаем, что мы будем делать, если так, если так, если так..." - сказал Андрей Ермак.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что так называемый план "Б" по урегулированию ситуации на Донбассе – это "последний план", "стена", которая будет означать, что на территории ОРДЛО будет уже не Украина, а "что-то другое".

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