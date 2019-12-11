Киев подготовит изменения в Минские соглашения к следующей встрече "Нормандской четверки"

Подготовленную редакцию соглашений потом хотят обсудить с политическими советниками и министрами иностранных дел

Алексей Резников. Фото: facebook.com/alex.reznikoff

Украинская сторона подготовит предложения по изменению Минских соглашений к следующей встрече лидеров стран "нормандского формата", запланированной на март 2020 года, сообщил представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Резников

"Мы точно напишем эти предложения (до следующей встречи – Ред.), они даже были в инициативах президента (Украины Владимира Зеленского – Ред.) готовы. Но за те четыре месяца наши ожидания, что даже те домашние задания, о которых договорились стороны ... можно сделать до марта", – рассказал Резников в эфире телеканала "hromadske" в среду вечером.

Он выразил убеждение, что существующие Минские соглашения нужно пересмотреть для того, чтобы "они сработали".

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Подготовленную редакцию договоренностей потом обсудят с политическими советниками и министрами иностранных дел четырех стран-участниц "Нормандского формата".

Напомним, 9 декабря в Париже состоялись переговоры "Нормандской четверки", а итоговая пресс-конференция проходила уже ночью. Лидеры встречались не только все за одним столом, но и проходили двухсторонние переговоры. Зеленский с Путиным говорили более часа. В итоге удалось лишь договориться по обмену пленными, о новом перемирии на Донбассе и по следующей "нормандской встрече".

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/ Фото: Сегодня

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