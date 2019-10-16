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Киев приостановил назначение нового посла в США: Чалый сообщил детали

16 октября, 10:15

Недавно Украина подала запрос в США на согласование нового дипломата, но потом что-то пошло не так

Валерий Чалый

Валерий Чалый / Фото: Сегодня

Недавно президент Владимир Зеленский анонсировал назначение посла Украины в США, однако сейчас уволенный с это должности Валерий Чалый заявляет, что Киев приостановил этот процесс.

Об этом он сказал в интервью LB.ua.

По его словам, недавно Украина подала запрос на агреман (предварительное согласование) на кандидатуру посла и он был официально оформлен.

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"Я как посол ускорил процедуру, специально просил помощника государственного секретаря обратить на это внимание, чтобы к приезду президента Украины приехал новый посол. В результате американские партнеры сделали все, что я их просил, но затем поступил сигнал из Киева, что процедура приостановлена", – сказал Чалый.

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Он отметил, что эта команда поступила не из Министерства иностранных дел Украины.

"И теперь у нас достаточно сложная ситуация. С одной стороны, отозван запрос на агреман, с другой – нет посла. Если не хотите на весь период, назначьте до завершения избирательного процесса в США. А потом, когда состоятся президентские выборы в США, можно будет оставить старого посла, назначать нового. Надеюсь в ближайшее время с новым кандидатом снова пройдем все эти процедуры (хотя это займет определенное время) и не будем терять темпа", – подчеркнул экс-посол.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее у Зеленского раскрывали детали по смене посла в США. Помощник президента Андрей Ермак отмечал, что новый представитель Украины в Америке будет назначен после визита главы государства в Нью-Йорк (завершился еще 26 сентября). Он рассказывал, каким визит нового посла.

В то же время в СМИ появилась информация, что новым послом Украины в США может стать постпред в ООН.

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США посол Валерий Чалый

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