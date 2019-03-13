Киев призвал Россию предоставить информацию о реальном состоянии здоровья пленных моряков
Украинский консул в ближайшие дни может попасть к захваченным Россией морякам
В Министерстве иностранных дел Украины призывают Россию предоставить информацию о реальном состоянии здоровья захваченных в плен 24 украинских моряков вместо проведения психиатрических экспертиз. Об этом пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко сказала на брифинге в Киеве.
Она сообщила, что буквально на днях было получено разрешение от руководства следственного изолятора "Лефортово" в Москве о посещении 13, 14 и 15 марта консулом Украины военнопленных. Зеленко выразила надежду, что в течение этих дней консул сможет встретиться с каждым военнопленным.
"Впрочем, по состоянию на 13 марта украинская сторона до сих пор не имеет никакой официальной информации и никаких медицинских документов о реальном состоянии здоровья украинских военнопленных моряков", – подчеркнула Зеленко.
Она уточнила, что украинская сторона имеет лишь "общеописательную информацию, которая, к сожалению, не дает объективной картины о том, каково их состояние и в какой помощи они нуждаются, в каких медицинских лекарствах и в каком вмешательстве нуждаются, в том числе оперативном".
"Поэтому мы еще раз призываем российскую сторону вместо того, чтобы назначать с психологами психиатрические экспертизы, предоставить необходимые данные о состоянии здоровья украинских военнопленных моряков", – подчеркнула Зеленко.
Ранее в ООН заявили, что 24 украинских моряка, которых российские силовики захватили в ноябре 2018 года возле Керченского пролива, могут считаться военнопленными.
Напомним, ранее сообщалось, что психолого-психиатрическую экспертизу назначили для 11 украинских военных моряков.
Кроме того, ранее Николай Полозов рассказал, что к некоторым военнопленным морякам подселили "специальных" сокамерников для проработки – чтобы они дали показания на себя или своих сослуживцев.
Также сообщалось, что специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер потребовал у России немедленно освободить украинских моряков.
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