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Киев призвал Россию предоставить информацию о реальном состоянии здоровья пленных моряков

Сегодня, 15:55

Украинский консул в ближайшие дни может попасть к захваченным Россией морякам

Фото: AFP
Киев призвал Россию предоставить информацию о реальном состоянии здоровья пленных моряков //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d6a/f69/5c6d6af69cf38.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d6a/f69/5c6d6af69cf38.jpg Политика Украинский консул в ближайшие дни может попасть к захваченным Россией морякам

В Министерстве иностранных дел Украины призывают Россию предоставить информацию о реальном состоянии здоровья захваченных в плен 24 украинских моряков вместо проведения психиатрических экспертиз. Об этом пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко сказала на брифинге в Киеве.

Она сообщила, что буквально на днях было получено разрешение от руководства следственного изолятора "Лефортово" в Москве о посещении 13, 14 и 15 марта консулом Украины военнопленных. Зеленко выразила надежду, что в течение этих дней консул сможет встретиться с каждым военнопленным.

"Впрочем, по состоянию на 13 марта украинская сторона до сих пор не имеет никакой официальной информации и никаких медицинских документов о реальном состоянии здоровья украинских военнопленных моряков", – подчеркнула Зеленко.

Она уточнила, что украинская сторона имеет лишь "общеописательную информацию, которая, к сожалению, не дает объективной картины о том, каково их состояние и в какой помощи они нуждаются, в каких медицинских лекарствах и в каком вмешательстве нуждаются, в том числе оперативном".

"Поэтому мы еще раз призываем российскую сторону вместо того, чтобы назначать с психологами психиатрические экспертизы, предоставить необходимые данные о состоянии здоровья украинских военнопленных моряков", – подчеркнула Зеленко.

Ранее в ООН заявили, что 24 украинских моряка, которых российские силовики захватили в ноябре 2018 года возле Керченского пролива, могут считаться военнопленными.

Напомним, ранее сообщалось, что психолого-психиатрическую экспертизу назначили для 11 украинских военных моряков

Кроме того, ранее Николай Полозов рассказал, что к некоторым военнопленным морякам подселили "специальных" сокамерников для проработки – чтобы они дали показания на себя или своих сослуживцев.

Также сообщалось, что специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер потребовал у России немедленно освободить украинских моряков.

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Тег моряки, МИД Украины, пленные моряки

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Источник:

УНИАН

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