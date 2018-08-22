Украина сделала России новое предложение по заложникам

Москва до сих пор не дала ответ на предыдущее предложение Киева по обмену 36 россиян на украинцев

Пока Россия отказывается от обмена украинцев на 36 россиян, Киев даже предложил помиловать двух граждан РФ и отправить на родину, но в обмен на украинских военных. Об этом написала в Facebook вице-спикер Верховной Рады, участник переговоров в Минске Ирина Геращенко.

Во время переговоров в подгруппах Трехсторонней контактной группы украинская сторона ради освобождения украинцев из российского плена сделала еще одно предложение Москве.

"Украинская сторона готова как исключение помиловать двух граждан РФ, имеющих проблемы со здоровьем, передать их российскому консулу в присутствии представителей ОБСЕ и МККК с одновременной передачей Украине украинских военнослужащих, которых более трех лет незаконно удерживают на Донбассе", – написала Геращенко.

По ее словам, Киев продолжает ждать ответа от РФ по обмену 36 россиян на украинцев.

"В течение долгого времени мы так и не получили от РФ никакого (ни устного, ни письменного) ответа на наше предложение передать им россиян, совершивших преступления, в обмен на украинцев в российских тюрьмах. Ждем официальный ответ РФ на это предложение (о помиловании россиян. – Ред.). Мы и дальше стоим на позиции одновременной передачи граждан РФ в обмен на украинцев-политзаключенных Кремля", – подчеркнула политик.

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Она добавила, что решение об освобождении и политзаключенных, и заложников принимает исключительно Кремль.

"На сегодняшний день именно РФ и их марионетки блокируют освобождение заложников и все здоровые инициативы и попытки разблокировать этот вопрос", – резюмировала Геращенко.

Как рассказывала в комментарии сайту "Сегодня" координатор Медийной инициативы за права человека Ольга Решетилова, менять граждан Украины на узников Кремля насильно никто не будет. Дело в том, что в список из 36 человек, которых Киев готов обменять на украинских узников Кремля, были внесены девять граждан Украины, при этом двое из них отказались участвовать в обмене.

А тем временем в Минске сегодня договорились о новом перемирии на Донбассе. Стороны подтвердили полную преданность бессрочному "школьному" перемирию в связи с началом учебного года. Также участники переговоров обязались обеспечить надежный и безопасный доступ СММ ОБСЕ по всей территории Украины, в соответствии с ее мандатом.