Киев выступил с жестким заявлением из-за открытия Россией Керченского моста

Сегодня, 17:49

Украина намерена добиться санкций для лиц и компаний, причастных к строительству этого объекта

Керченский мост. Фото: most.life
Керченский мост. Фото: most.life

Министерство иностранных дел выразило решительный протест в связи с сегодняшним открытием президентом РФ Владимиром Путиным Керченского моста. Об этом говорится в заявлении ведомства.

Украинская сторона указывает на противоправность строительства Россией этого инфратсруктрного объекта без согласия Украины.

"Такие действия Москвы фундаментально противоречат общепризнанным нормам и принципам международного права, грубо нарушают Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года и двусторонние договорные обязательства перед Украиной. В условиях российской вооруженной агрессии против Украины и временной оккупации Крымского полуострова это фактически является попыткой легитимизировать аннексию части суверенной территории Украины", – говорится в заявлении.

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В ведомстве подчеркивают, что строительство моста никоим образом не могут изменить статус Крыма и он остается территорией Украины.

"Российская Федерация как государство-оккупант несет полную ответственность за последствия своих международно-противоправных деяний и будет возмещать причиненный ущерб. Украина будет работать над расширением национальных и международных санкций к физическим и юридическим лицам, причастных к незаконному строительству мостового перехода через Керченский пролив", – добавили

Напомним, вчера, 14 мая, по Керченскому мосту уже запустили движение. Отмечается, что новый объект позволит разгрузить сообщения между двумя микрорайонами Керчи.

Резко высказался об открытии объекта и президент Украины Петр Порошенко и назвал это цинизмом накануне очередной годовщины депортации крымскотатарского народа. В то же время глава государства четко подметил, что Керченкий мост понадобится России, когда она будет уходить из Крыма.
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"Сегодня"

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