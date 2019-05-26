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"Киев, я тебя люблю!": Зеленский поздравил киевлян с Днем города

26 мая, 10:17

Глава государства родом из Кривого Рога, но в столице произошли значимые события в его жизни

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в День Киева рассказал, что думает о столице и что она для него значит. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, сам он приехал из Кривого Рога в Киев в 2003 году и отмечает, что в столице особые отношения с теми, кто приехал ее покорять.

"Это гордый и строгий город. Киев не спешит открывать свои объятия. Он присматривается. Он может перемолоть тебя, а может стать родным. Достаточно одного момента, чтобы влюбиться в этот город, и момента, чтобы в нем разочароваться. Но у Киева есть одна уникальная черта – он точно не оставляет равнодушным. Есть то, что делает Киев Киевом: это запах цветущих лип и шаурмы возле метро; это субботняя тишина утреннего Подола и неутомимый гул проспекта Победы; это вид с Владимирской горки, волшебный цвет каштанов и застройки "недоразумение". Да, у этого города не все идеально, но это делает Киев живым – не декоративным, а настоящим. За это мы его и любим. В этом городе моя дочь пошла в первый класс, в этом городе родился мой сын. И, конечно, в сердце этого города рождается свобода. Киев, я люблю тебя!", – написал Зеленский.

Напомним, по случаю дня рождения Киева мы писали о том, где перекроют дороги, и как будет ездить общественный транспорт. На выходных в столице запланирован ряд массовых мероприятий, поэтому водителям не везде удастся проехать.


В этом году Киев отмечает свое 1537-летие. Популярные ведущие рассказали о своем отношении к столице – за что они любят Киев, и что их раздражает в нем? А также, какой они видят столицу через 50 лет.

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Тег Киев, столица, Зеленский, день Киева

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