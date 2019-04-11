Киевский форум по безопасности: самые громкие заявления

В течение двух дней представители Украины и ЕС обсуждают угрозы мировой безопасности

Быть более решительными в поддержке Украины – призвал Арсений Яценюк западных партнеров. Весь политический бомонд сегодня на Киевском форуме по безопасности. В течение двух дней представители Украины и ЕС обсуждают угрозы мировой безопасности. Говорят, в частности, и о президентских выборах в Украине, а также о членстве Украины в НАТО. Наиболее громкие заявления слышала Екатерина Федотенко.

Политики, дипломаты, бизнесмены из 20 стран мира сегодня на Киевском форуме по безопасности. Его традиционно проводят весной. Этот – уже 12-й. Главные вопросы угрозы мировой безопасности. Организатор – благотворительный фонд "Открой Украину" Арсения Яценюка. Проходит форум между 1 и 2 туром президентских выборов, поэтому эта тема стала одной из главных в первый же день. Арсений Яценюк подчеркнул, что должны поддержать любой результат. Ведь это демократический выбор украинцев

"Кто бы ни стал президентом Украины – перед ним предстанут невероятные вызовы. Тот кто проиграет – должен поддержать нового президента в том случае если его цели совпадают с целями народа. И здесь я бы хотел определить несколько реперных точек – красные линии, которые мы никогда никому не дадим перейти: 1) независимость и территориальная целостность, это ее защита и оборона, 2) членство в ЕС и НАТО, 3) справедливость в нашем государстве – ведь две украинские революции связаны с тем, что было наступление на ключевые права и свободы граждан, на наши чувства, чувства достоинства и справедливости, и 4) экономический успех Украины и каждого украинца".

Среди приглашенных – и президент Петр Порошенко. Во время своего выступления он подчеркнул – немало сделано за эти 5 лет для прекращения войны на востоке Украины.

"Я хочу поблагодарить присутствующего здесь бывшего премьера Арсения Яценюка, поблагодарить членов правительства, в том числе предыдущего и действующего, за то что днем ​​и ночью очень тщательно работали, чтобы сохранить государство", – отметил Порошенко.

Напомнил он и о вызовах, которые останутся перед Украиной после выборов.

"Друзья, но после 21 апреля шутки закончатся и наступит суровая реальность. И новоизбранный президент, кто бы им не стал, окажется один на один не с объективом камеры или смартфона, а с опытным, подчеркиваю – опытным и бескомпромиссным врагом, руководителем одного из сильнейших государств мира. Мой сигнал очень прост – нет ничего более ценного, чем единство между обоими берегами Днепра,между востоком и западом Украины, севером и югом, между сторонниками Порошенко и другого кандидата", – отметил Порошенко.

Слово имел и премьер-министр Владимир Гройсман. Говорит, не менее важна для Украины и экономическая безопасность. А значит – и реформы, которые проводят. Говорит: правительство анализирует все их преимущества и недостатки, чтобы не повторять ошибок. И пока это, заявляет премьер, удается, ведь три года подряд экономика растет.

"Отсутствие структурных реформ, доминирующая коррупция, неэффективность госуправления, централизованная власть, закрытость публичных финансов – это все привело к тому, что в 2014 году Украина была слабым государством. Конечно, у нас возникла необходимость проведения качественных реформ. Реформы – это сложный процесс. За каждую реформу мы боремся, чтобы она была успешной. И невозможно останавливаться на полпути", – заявил Гройсман.

На связи были и Соединенные Штаты. Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер в видеообращении отметил: последние 5 лет для Украины были сложными. Впрочем, теперь страна на правильном пути. Отметил он и успешный первый тур выборов президента в Украине.

"Мы приветствуем украинский народ с успешным проведением первого раунда выборов президента. Желаю вам успехов в проведении второго тура президентских выборов, а также парламентских осенью. Традиционно Соединенные Штаты не высказывают поддержки ни одному из кандидатов на одних выборах, впрочем выступают за соблюдение принципов. Мы твердо поддерживаем Украину в развитии основ демократии, в экономических реформах, в борьбе против коррупции и развитии сильной суверенной безопасной государства, которая призвана защищать украинский народ", – отметил Курт Волкер.

Более 15 дискуссий за один день. Угрозы мировой безопасности обсуждали и чиновники Польши, Литвы, Эстонии. Сошлись на том, что членство в НАТО – основная гарантия безопасности Украины. Это подчеркивает и инициатор этих ежегодных встреч – Арсений Яценюк.

"Первый этап – на территории Украины должны быть размещены военные подразделения стран НАТО. Это совместные учения, совместные взаимодействия, четкий военный, дипломатический сигнал, что Украина идет по пути к членству в НАТО. Нам нужно, чтобы Украина стала частью общей противоракетной и противовоздушной обороны. Мы будем также защищать ваши границы. Дайте защититься и нам", – говорит Яценюк.

Завтра – во второй день форума – будут обсуждать вопросы взаимодействия в сфере безопасности с Румынией, Молдовой, а также Стратегическое партнерство с Варшавой.

Как сообщалось, в Киеве стартовал 12-й международный Форум по безопасности.





Напомним в рамках Киевского форума Яценюк напомнил Европе, что энергетическая безопасность так же важна, как и военная. Если "Северный поток – 2" достроят, Европа станет еще более зависимой от России, говорит лидер "Народного фронта".

Кроме того, Яценюк заявил, что слабость Запада провоцирует силу России, но демократия остановит диктаторов.

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