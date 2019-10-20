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Киевский губернатор подал в отставку: Лучше умереть, чем ползать на коленях (дополнено)

20 октября, 12:42

Михаил Бно-Айриян проработал всего 100 дней

Михаил Бно-Айриян. Фото: facebook.com/mykhailo.bnoairiian

Михаил Бно-Айриян. Фото: facebook.com/mykhailo.bnoairiian

Сегодня глава Киевской областной госадминистрации Михаил Бно-Айриян написал заявление на имя президента Украины Владимира Зеленского об отставке с должности.

Об этом сам губернатор написал на своей странице в Facebook.

"Лучше умереть раз, умереть гордо, с несломленной душой, чем ползать на коленях и умереть дважды – морально и физически. Но в первом варианте еще есть шанс вообще не умереть", – процитировал чиновник роман "Сад Гефсиманский" Андрея Чумака.

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Любопытно, что днем ранее, 19 октября, Бно-Айриян отчитался о 100 днях своей работы на должности и рассказал, что его команде удалось "сдвинуть много вопросов с мертвой точки и заставить многих выйти из зоны их комфорта".

Напомним, что президент Владимир Зеленский назначил Бно-Айриян на пост главы Киевской областной государственной администрации 10 июля, подписав соответствующий указ во время визита в Бориспольский городской совет, назвав нового губернатора "новым человеком, профессиональным специалист,ом настоящим менеджером".

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Это не первая громкая отставка в высших эшелонах власти Украины. Три недели назад Зеленский принял заявление об увольнении с поста секретаря Совета нацбезопасности и обороны Александра Данилюка.

Как заявил позже Данилюк о причинах отставки: ПриватБанк стал последней каплей.

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отставка губернатор киевская область Владимир Зеленский Бно-Айриян

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