Ким Чен Ын в Ханое остановился в элитном отеле для встречи с Трампом
Кортеж главы КНДР состоял более чем из десятка автомобилей и прокурсировал по всему центру города
Глава КНДР Ким Чен Ын во вторник, 26 февраля, прибыл в Ханой. Кортеж лидера КНДР, состоящий из более чем десяти автомобилей, проехал через центр столицы Вьетнама и прибыл к элитному отелю Melia Hanoi.
Ранее не было объявлено, в какой именно гостинице должен остановиться лидер КНДР. Организаторы саммита США – КНДР и встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ыена сообщили, что переговоры глав государств могут состояться именно в этом отеле.
По данным из открытых источников, цены на элитные апартаменты в этом отеле начинаются от 1,5 тысяч долларов.
Сама встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына должна пройти в течение двух дней 27–28 февраля.
25 февраля самолет хозяина Белого дома отправился в Ханой с расположенной под Вашингтоном авиабазы Эндрюс. Трамп прибудет вечером во вторник, 26 февраля.
Президент США Дональд Трамп выразил оптимизм по поводу предстоящего саммита с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в плане усилий США по ликвидации угрозы, связанной с ядерными арсеналами Пхеньяна.
Напомним, что второй американско-северокорейский саммит пройдет в таком же формате, как и первый: президент США Дональд Трамп и лидер КНДР проведут встречу тет-а-тет, пообедают и примут участие во встречах их делегаций в расширенном формате.
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