Ким Чен Ын в Ханое остановился в элитном отеле для встречи с Трампом

Кортеж главы КНДР состоял более чем из десятка автомобилей и прокурсировал по всему центру города

Фото: AFP

Ким Чен Ын в Ханое остановился в элитном отеле для встречи с Трампом //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/4c4/e57/5c74c4e57e466.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/4c4/e57/5c74c4e57e466.jpg 2019-02-26T06:52:00+02:00 Политика Кортеж главы КНДР состоял более чем из десятка автомобилей и прокурсировал по всему центру города

Глава КНДР Ким Чен Ын во вторник, 26 февраля, прибыл в Ханой. Кортеж лидера КНДР, состоящий из более чем десяти автомобилей, проехал через центр столицы Вьетнама и прибыл к элитному отелю Melia Hanoi.

Ранее не было объявлено, в какой именно гостинице должен остановиться лидер КНДР. Организаторы саммита США – КНДР и встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ыена сообщили, что переговоры глав государств могут состояться именно в этом отеле.

По данным из открытых источников, цены на элитные апартаменты в этом отеле начинаются от 1,5 тысяч долларов.

Сама встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына должна пройти в течение двух дней 27–28 февраля.

25 февраля самолет хозяина Белого дома отправился в Ханой с расположенной под Вашингтоном авиабазы Эндрюс. Трамп прибудет вечером во вторник, 26 февраля.

Президент США Дональд Трамп выразил оптимизм по поводу предстоящего саммита с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в плане усилий США по ликвидации угрозы, связанной с ядерными арсеналами Пхеньяна.

Напомним, что второй американско-северокорейский саммит пройдет в таком же формате, как и первый: президент США Дональд Трамп и лидер КНДР проведут встречу тет-а-тет, пообедают и примут участие во встречах их делегаций в расширенном формате.

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