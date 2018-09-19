Ким Чен Ын закроет ядерные объекты и пустит инспекторов

Пхеньян согласился пойти на уступки Сеулу, но предъявил свои условия

Северная Корея пойдет на уступки Южной, закроет ряд ядерных объектов и допустит для их мониторинга международных инспекторов. К такому заключению пришли лидеры двух государств Мун Чже Ин и Ким Чен Ын по итогам двустороннего саммита в Пхеньяне.

Как пишет BBC, лидер КНДР лично согласился с требованием Мун Чже Ина закрыть расположенный на границе с Китаем полигон Тончхан-ри, который использовался для испытания ракетных двигателей, и пусковую шахту для ракет. При этом международные эксперты смогут предварительно удостовериться, что объекты находятся не в рабочем состоянии.

Кроме того, Ким Чен Ын закроет ядерный реактор в Йонбене, но для этого США должны предпринять ответные меры, о которых он договорился с президентом Дональдом Трампом на саммите в Сингапуре.

Напомним, что ранее Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин договорились разморозить переговоры о денуклеаризации Корейского полуострова.

Также мы писали, что лидер КНДР обратился к Трампу с очередным письмом.