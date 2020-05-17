Кишиневская или брюссельская площадка: Резников предложил вариант переговоров по Крыму

Вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников предложил новый формат переговоров для возвращения оккупированного Крыма. Он считает, что для этого нужно создать отдельную переговорную площадку, поскольку минские переговоры касаются только Донбасса.

Об этом он сказал в эфире "Радио Крым.Реалии".

По его словам, в любом случае нужна помощь западных партнеров в урегулировании крымского вопроса.

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"Я знаю, что Леонид Кучма (второй президент Украины – ред.) несколько раз поднимал его (вопрос аннексированного Крыма – ред.), но российская сторона реагирует на это очень резко, аж до того, что встает из-за стола переговоров. Но я точно знаю, что в "нормандском формате" и министр иностранных дел Украины, и политические советники поднимают эту тему, она звучит на уровне лидеров. Действительно, нужно работать для того, чтобы создать такую крымскую площадку, которая была бы не минской, а, например, кишиневским или брюссельской. Но все равно без помощи западных партнеров нам не обойтись", – сказал Резников.

Отметим, ранее неоднократно ходили разговоры, мол, Украина могла бы уговорить Россию на уступки по Донбассу, но ценой признания аннексии Крыма. Однако официальный Киев не раз заявлял что такой вариант невозможен. Как сообщали новости "Сегодня", на Форуме Age Of Crimea Forum 2020 президент Украины сделал важное заявление касательно оккупированного полуострова. Зеленский четко дал понять, что Крым не будут разменивать ради мира на Донбассе.

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Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

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Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

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