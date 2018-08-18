Китай отреагировал на доклад Пентагона о подготовке армии к ударам по США

В КНР заверили, что новые оборонные возможности направлены на защиту собственного государства

В КНР раскритиковали доклад Пентагона об обучении китайских войск наносить удары по США, назвав его "безответственным замечанием о законном поведении Китая по защите территориального суверенитета и интересов безопасности". Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Китая.

"Китай придерживается пути мирного развития и проводит оборонительную политику национальной обороны. Он всегда был строителем мира во всем мире, что способствует глобальному развитию, и защитником международного порядка", – говорится в сообщении.

В Пекине заявили, что новые оборонные возможности Китая направлены на защиту независимости, суверенитета и территориальной целостности, ведь это является законным правом суверенного государства.

"Мы призываем США отказаться от мышления "холодной войны" и устаревшей концепции игры с нулевой суммой, объективно и рационально рассматривать стратегические намерения Китая и строительство национальной обороны, прекратить давать безответственные заявления из года в год и принять конкретные меры для защиты китайско-американских отношений", – сказано в заявлении.

В сообщении также отметили, что отношения двух стран сейчас стабильные.

Напомним, в принятой в декабре прошлого года Стратегии национальной безопасности Дональд Трамп подчеркнул, что Соединенные Штаты вступают в новую эру противостояния, определив Россию и Китай противниками и подчеркнул необходимость построения с ними партнерства.

Ранее Пекин ответил полной готовностью ко всем экономическим последствиям после заявления президента США Дональда Трампа о том, что он лидирует в развязанной торговой войне с Китаем.