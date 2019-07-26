Кличко рассказал о двух встречах с Зеленским

Столичный градоначальник также встречался с Богданом и рассказал, что обсуждали

Фото: kyivcity.gov.ua.

Мэр Киева Виталий Кличко два раза встречался с президентом Владимиром Зеленским и несколько раз с главой Офиса президента Андреем Богданом. Об этом он рассказал на пресс-конференции.

По его словам, они обсуждали вопросы проведения реформ и борьбе с коррупцией, а акцент в этом вопросе делался на столицу.

"У меня было несколько встреч с главой Офиса президента господином Богданом. У меня были две встречи также с президентом Зеленским, на которых мы озвучили ключевые вызовы, которые на сегодняшний день есть, не только перед городом Киевом, и перед страной. Это в первую очередь – о динамике реализации реформ, борьбе с коррупцией, и в этом направлении акцент также был сделан и на городе Киеве. Ни один человек не влияет на меня для принятия решений, только воля киевлян, и я работаю исключительно в законодательном поле", – сказал Кличко.

Как сообщали новости "Сегодня", Офис президента обратился в Кабмин с просьбой уволить Кличко. Глава ОПУ Андрей Богдан направил соответствующее обращение к министру Кабинета министров Александру Саенко. Пресс-секретарь главы Кабмина Василий Рябчук подтвердил поступление такого обращения.

В свою очередь у Кличко прокомментировали намерение уволить его. Руководитель Офиса президента Богдан направил обращение в Кабмин, однако в КГГА заявляют, что никаких документов не поступало.

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