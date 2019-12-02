Кличко судится с Кабмином, а у МАГАТЭ – новый гендиректор: топ-темы дня

Мэр Киева намерен обжаловать представление правительства на его увольнение

Фото: kyivcity.gov.ua

В понедельник, 2 декабря, состоится ряд важнейших событий, за которыми будет следить сайт "Сегодня":

Премьер Алексей Гончарук, вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров, министр финансов Оксана Маркарова дадут брифинг по случаю старта приема заявок на финансирование Украинским фондом стартапов.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель и представители НАК "Нафтогаз Украины" на пресс-конференции расскажут о гарантированной цене для потребителей Украины и переговорах по заключению договора о транзите газа по территории Украины.

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Комитет Верховной Рады по экономическому развитию рассматривает изменения в законе о госрегулировании производства и оборота этилового, коньячного и плодового спирта, алкогольных напитков, табачных изделий и горючего, а также о либерализации деятельности в сфере производства этилового спирта .

Окружной админсуд Киева рассмотрит иск главы КГГА Виталия Кличко к Кабмину о признании противоправным внесения президенту представления от 4 сентября 2019 об его увольнении с должности .

Специальная сессия Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии утвердит Рафаэля Гросси на пост нового генерального директора МАГАТЭ.

В Мадриде начинается конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-25). Форум, проведение которого в Чили сорвалось из-за массовых протестов, продлится до 13 декабря.

Напомним, сайт "Сегодня" писал об антирекорде доллара, цене газа и новом порядке въезда на оккупированные территории . Больше об итогах недели смотрите в обзорном материале и видеосюжетах:

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