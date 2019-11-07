Также мэр Киева заявил, что упоминание в деле о государственной измене вызывает у него смех

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В студии программы "Сегодня" на телеканале "Украина" мэр Киева Виталий Кличко заявил о бесперспективности открытого против него в НАБУ дела. Так мэр Киева отреагировал на информация о том, что Национальное антикоррупционное бюро расследует дело против столичного градоначальника и его двух заместителей, в котором якобы идет речь о хищении бюджетных средств при застройке Киева.

"И еще там дополнительно написано о госизмене. Могу сказать, что этой новости уже почти три недели. И сейчас такая волна, так называемые "друзья" разгоняют эту новость. Могу сказать, что один человек, частное лицо, подал в суд, который обязал НАБУ заняться этим делом. Ну, действительно, мне очень смешно, когда там еще говорится о госизменею. Пожалуйста, пусть проверяют", – заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко подал в суд на Кабинет министров Украины, премьер-министра Алексея Гончарука и руководителя Офиса президента Андрея Богдана из-за решения об освобождении его от должности главы Киевской городской государственной администрации. Согласно обнародованному на сайте ОАСК сообщению, в суд поступило два иска от Кличко.

Как сообщалось, Офис президента Украины обратился в Кабинет министров с просьбой внести представление на увольнение Кличко с должности главы КГГА. 5 сентября Кабмин согласовал увольнение.

В ответ Кличко отмечал, что будет защищать в суде право остаться главой КГГА, заявив,что увольнение его с поста в КГГА неконституционно.

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