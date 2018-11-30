Климкин анонсировал "несколько пакетов серьезных санкций" за российскую агрессию в Керченском проливе
Министр также назвал отказ президента США Дональда Трампа от встречи с президентом РФ Владимиром Путиным "пощечиной" для лидера России
Из-за агрессии России в Керченском проливе подготовлены несколько пакетов санкций против России, сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
"Подготовлены несколько пакетов санкций, очень серьезных санкций. Я не могу говорить обо всех деталях, но на самом деле то, что уже и сейчас есть – работает против России", – сказал он в эфире ток-шоу "Право на власть" в четверг.
Министр также назвал отказ президента США Дональда Трампа от встречи с президентом РФ Владимиром Путиным "пощечиной" для лидера России.
"Он (Путин – ред.) обращает внимание только на тех, кого он считает сильным – президента США", – пояснил министр.
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Ранее Дональд Трамп в Twitter написал, что отказался от двусторонней встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
"Поскольку корабли и моряки не вернулись из России в Украину, я считаю отмену моей запланированной встречи с президентом Владимиром Путиным в Аргентине лучшим вариантом для всех заинтересованных сторон", – написал он.
Тем временем пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что Кремль не получал пока официальной информации о намерении президента США Дональда Трампа отменить встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в Аргентине.
По его словам, Путин получит дополнительное время для полезных встреч с коллегами во время саммита Группы двадцати, если планировавшиеся ранее его переговоры с президентом США Дональдом Трампом действительно отменены.
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