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Климкин анонсировал новую волну давления на Россию

23 июня, 21:46

По словам Климкина, давление будет краткосрочным

Фото: Getty Images

После 25 июня Украина  начнет новую волну давления на Российскую Федерацию.

Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин в интервью "5 каналу", комментируя вопрос об освобождении украинских пленных моряков.

"После 25 июня мы начнем новую волну давления на РФ на международных площадках. Давление будет краткосрочным, поскольку нам нужно достичь результата", – заявил Климкин.

"Но будет и среднесрочное давление, поскольку результатом этого может быть ограничение российской морской активности, военной активности РФ ... Мы планируем много вещей", - добавил он.

"Очень много вещей, которые влечет за собой это решение (Трибунала ООН по освобождению украинских моряков – ред.). Если сейчас всем будет понятно, что Россия нарушает Морскую конвенцию, это – не простое дело для цивилизованного мира, это небезразлично всем, а не только Европе", - отметил глава МИД.

Напомним, что ранее с требованием отпустить военнопленных моряков ВМС Украину Кремль призвал специальный представитель госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер. Он также напомнил, что украинских моряков незаконно атаковали в международных водах, потом их незаконно перевезли в Россию.

Мы также писали, что Московский городской суд рассмотрел и отклонил апелляционные жалобы адвокатов всех военнопленных украинских моряков.


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Тег Россия, давление, Климкин, пленные моряки, Трибунал ООН

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