Климкин анонсировал расширение санкций ЕС против России

Министр подчеркнул, что санкционное давление на РФ возрастает как со стороны США, так и Европы

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин уверен, что Европейский Союз расширит санкционный список против Российской Федерации.

"ЕС это рассматривает, но сам процесс проходит, к сожалению, не очень быстро, но решение обязательно принимается", – сказал Климкин журналистам в среду в Киеве.

Он напомнил, что процесс введения санкций в ответ на выборы президента РФ в оккупированном Крыму продолжался несколько месяцев.

"Именно также несколько месяцев будет продолжаться обработка новых санкций", – сказал Климкин.

Министр подчеркнул, что санкционное давление на РФ возрастает как со стороны США, так и Европы.

По его словам, введенные против РФ санкции не дают возможность России "развиваться и чувствовать себя как цивилизованная страна".

"Мы будем работать, чтобы не только расширять чисто арифметически эти санкции, увеличивать число компаний, а чтобы эти санкции системно влияли на Россию", – сказал Климкин.

Ранее сообщалось, что Вашингтон заморозил сотни миллионов долларов российских активов в США.

Также сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа завершает работу над пакетом санкций против компаний, участвующих в реализации проекта "Северный поток – 2".