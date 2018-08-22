Климкин анонсировал расширение санкций ЕС против России
Министр подчеркнул, что санкционное давление на РФ возрастает как со стороны США, так и Европы
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин уверен, что Европейский Союз расширит санкционный список против Российской Федерации.
"ЕС это рассматривает, но сам процесс проходит, к сожалению, не очень быстро, но решение обязательно принимается", – сказал Климкин журналистам в среду в Киеве.
Он напомнил, что процесс введения санкций в ответ на выборы президента РФ в оккупированном Крыму продолжался несколько месяцев.
"Именно также несколько месяцев будет продолжаться обработка новых санкций", – сказал Климкин.
Министр подчеркнул, что санкционное давление на РФ возрастает как со стороны США, так и Европы.
По его словам, введенные против РФ санкции не дают возможность России "развиваться и чувствовать себя как цивилизованная страна".
"Мы будем работать, чтобы не только расширять чисто арифметически эти санкции, увеличивать число компаний, а чтобы эти санкции системно влияли на Россию", – сказал Климкин.
Ранее сообщалось, что Вашингтон заморозил сотни миллионов долларов российских активов в США.
Также сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа завершает работу над пакетом санкций против компаний, участвующих в реализации проекта "Северный поток – 2".
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