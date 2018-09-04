Климкин анонсировал в ближайшее время "дальнейшие шаги" по прекращению действия договоров с Россией

Сегодня, 01:23

Министр отметил, что "невозможно держаться на той договорно-правовой базе, которая была в прошлой реальности"

Павел Климкин. Фото: GETTY
Павел Климкин. Фото: GETTY

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что МИД проводит инвентаризацию существующих нормативно-правовых актов с РФ и в ближайшее время общественность сможет увидеть дальнейшие шаги.

"Мы не можем держаться на той договорно-правовой базе, которая была в прошлой реальности. Будут и в ближайшее время дальнейшие шаги, вы их увидите", – сказал министр в эфире ток-шоу "Свобода слова" в понедельник, отвечая на вопрос о том, будет ли в ближайшее время прекращено действие договоров с РФ.

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Как заявлял на днях министр иностранных дел Павел Климкин, Киев уже подготовил документы по Договору с Россией, однако он не уточнял, о каких именно действиях идет речь.

Напомним, 28 августа президент Петр Порошенко, говоря о денонсации Большого соглашения, заявил о готовности прекратить действие Договора с Россией. По его словам, этот документ по вине Москвы уже давно стал анахронизмом.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной (т.н. "Большой договор"), в котором закреплялся принцип стратегического партнерства, признания нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга, был подписан в 1997 году. В 2008 году соглашение было автоматически продлено на 10 лет. То есть в этом году заканчивается срок действия договора.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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