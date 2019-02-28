Климкин: ЕС не приостановит безвиз из-за отмены в Украине наказания за незаконное обогащение

На кону стоит не только безвизовый режим, но и поддержка Украины Евросоюзом, считает министр

Фото: AFP

Климкин: ЕС не приостановит безвиз из-за отмены в Украине наказания за незаконное обогащение //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/7db/1c4/5c77db1c47bc7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/7db/1c4/5c77db1c47bc7.jpg 2019-02-28T15:00:44+02:00 Политика На кону стоит не только безвизовый режим, но и поддержка Украины Евросоюзом, считает министр

Европейский Союз не будет приостанавливать безвизовый режим для Украины из-за отмены Конституционным судом статьи в Уголовном кодексе за незаконное обогащение. Об этом он написал в Facebook.

По его словам, Европа не будет наказывать миллионы украинцев, которые и сами страдают от коррупции и коррупционных схем.

"Трагедия ситуации на самом деле в том, что борьба с коррупцией – не просто процесс, а конкретный результат, критически необходимый нам самим. В то же время, это действительно часть наших обязательств перед друзьями и партнерами, в том числе, по безвизу. И я считаю, что обязательства существуют, чтобы их выполнять. В отношениях между партнерами должны непременно существовать две вещи: доверие и последовательность. Поэтому нам срочно нужно найти железобетонное правовое решение, которое раз и навсегда урегулирует все вопросы. И не только на перспективу, но и не позволит свести на нет всю проведенную за эти годы антикоррупционную работу", – заявил Климкин.

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Министр считает, что на кону стоит не только безвизовый режим, но и поддержка Украины Евросоюзом и по другим вопросам.

Отметим, что Украины для получения безвиза с ЕС выполнила ряд требований, но одно из главных – борьба с коррупцией. ЕС открыл для украинцев границы с условием возможности приостановления безвиза. В Евросоюзе уже выражали недовольство темпами борьбы с коррупцией. Эксперты отмечают, что ЕС может приостановить безвиз, если Украина не выполнит антикоррупционные обязательства.

Напомним, на днях Конституционный суд принял решение отменить статью 368-2 в Уголовном кодексе. По мнению суда, коррупционеры не обязаны доказывать законность происхождения своего состояния – Конституция дает право подозреваемым в незаконном обогащении не отчитываться перед следствием об источнике своих доходов.

В свою очередь генеральный прокурор Юрий Луценко назвал указанную статью неэффективной, так как ее нельзя применить на практике. "…за все эти годы НАБУ не смогло привлечь к ответственности по этой статье никого, ни одного человека. Юристы называют такие статьи "мертвыми", то есть такими, которые нельзя применить на практике".

А вот руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холоницкий уж предрек закрытие около 70 дел по чиновникам, которые подозреваются в коррупции из-за отмены наказания за незаконное обогащение.

В то же время президент Петр Порошенко поручил зарегистрировать в Верховной Раде законопроект, которым устанавливается уголовная ответственность за незаконное обогащение, в котором учтены все замечания Конституционного суда.

Напомним, уголовную ответственность за незаконное обогащение ввели 26 ноября 2015 года. Это было одним из требований ЕС во исполнение Плана действий по визовой либерализации. 12 декабря 2017 года 59 нардепов направили в КСУ представление с просьбой проверить на соответствие Основному закону статью 368-2 УК.

Данная статья УК, среди прочего, предусматривала лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества за получение чиновником активов в значительном размере, законность оснований приобретения которых не подтверждена доказательствами, а также за передачу должностным лицом этих активов другому лицу.

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