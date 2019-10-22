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Климкин: Германия может разозлить Россию признанием Голодомора

22 октября, 16:54

Экс-министр сделал два вывода из рассмотрения немцами петиции по Голодомору

Павел Климкин

Павел Климкин / Фото: AFP

На днях Германия взялась рассматривать признание Голодомора геноцидом, что позволит раскрыть правду о преступлениях против украинского народа. В то же время это может задеть "за живое" Москву. Об этом написал в Facebook бывший министр иностранных дел Павел Климкин.

Петиционный комитет немецкого Бундестага начал рассматривать вопрос о признании Германией Голодомора 32-33 гг. геноцидом украинского народа. Экс-министр отметил важность этого события.

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"Каким бы ни был исход этого дела, можно уже сделать два вывода. Первое – о Голодоморе в Германии начали говорить. Тысячи людей узнали о нашей трагедии и шокированы масштабом преступлений сталинизма, которые Россия упорно пытается покрывать, а порой и оправдывать. Спасибо украинцам в Германии за эту важную работу и всем, кто поддержал эту петицию в Украине и за рубежом. Второе – в Германии на официальном уровне повышается чувствительность к вопросам, которые могут разозлить Россию. Это обидно, но такова наша новая реальность. Должны учитывать и объединяться. Правда может оказаться никому, кроме нас самих, не интересной", – написал Климкин.

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Как сообщали новости "Сегодня", 21 октября петиционной комитет парламента Германии (Бундестага) на открытом заседании в понедельник рассмотрел обращение о признании Голодомора 1932-33 годов геноцидом украинского народа, однако Министерство иностранных дел Германии выступило за отклонение соответствующей петиции.

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Россия Германия голодомор геноцид Павел Климкин

Источник: Сегодня

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