Климкин – главе МИД Франции: "Россия должна уйти с Донбасса"

Сегодня, 13:22

Российская оккупационная администрация должна быть "перезагружена", считает украинский министр

Павел Климкин. Фото из открытых источников
Павел Климкин. Фото из открытых источников

Урегулирование конфликта на Донбассе зависит от того, уйдет оттуда Россия или нет, а миротворческая миссия ООН должна этому способствовать. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин на совместной пресс-конференции с министром по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дрианом.

По его словам, российская оккупационная администрация должна быть "перезагружена".

"Мы очень подробно говорили о том, как страдают люди на оккупированном Донбассе, что Россия делает там, что делает российская оккупационная администрация. И логика на будущее очень проста – Россия должна уйти из Донбасса, и российская оккупационная администрация должна быть "перезагружена", без этого пути вперед для Донбасса нет. И дорогой к этому должна стать реальная миротворческая миссия, поскольку весь мир доверяет международному сообществу – только Россия не доверяет ему, как и, собственно, цивилизованный мир не доверяет России. Это взаимно, и после отравления в Солсбери это стало понятным даже для тех, кто пытался этого не признавать. Поэтому должны вернуть украинский Донбасс в Украину, которая является европейской и демократической", – заявил Климкин.

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Также он предложил Ле Дриану поехать на Донбасс в следующий раз, но уже вместе с новым главой МИД ФРГ Гайко Массом.

"Жаль, что мы не смогли поехать сегодня на Донбасс, но мы договорились, что мы это сделаем с новым министром иностранных дел Германии вместе. Поедем втроем. Считаю, что очень важно не только понять смысл российской агрессии, важно ее почувствовать", – добавил глава МИД Украины.

Напомним, в сентябре прошлого года французские политики приехали на Донбасс. Сенаторы из Франции побывали в "горячих точках" – на КПВВ "Майорск" и в Авдеевке.

Кроме того, в начале марта Франция и Германия предложили пакет мер по Донбассу. Во французском МИДе рассказали, эти вопросы сейчас обсуждаются в рамках "минского процесса" и стало известно, что в них входит.
Россия, Франция, Донбасс, Климкин, ле дриан

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Источник:

УНИАН

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