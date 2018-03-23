Климкин – главе МИД Франции: "Россия должна уйти с Донбасса"

Урегулирование конфликта на Донбассе зависит от того, уйдет оттуда Россия или нет, а миротворческая миссия ООН должна этому способствовать. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин на совместной пресс-конференции с министром по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дрианом.

По его словам, российская оккупационная администрация должна быть "перезагружена".

"Мы очень подробно говорили о том, как страдают люди на оккупированном Донбассе, что Россия делает там, что делает российская оккупационная администрация. И логика на будущее очень проста – Россия должна уйти из Донбасса, и российская оккупационная администрация должна быть "перезагружена", без этого пути вперед для Донбасса нет. И дорогой к этому должна стать реальная миротворческая миссия, поскольку весь мир доверяет международному сообществу – только Россия не доверяет ему, как и, собственно, цивилизованный мир не доверяет России. Это взаимно, и после отравления в Солсбери это стало понятным даже для тех, кто пытался этого не признавать. Поэтому должны вернуть украинский Донбасс в Украину, которая является европейской и демократической", – заявил Климкин.

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Также он предложил Ле Дриану поехать на Донбасс в следующий раз, но уже вместе с новым главой МИД ФРГ Гайко Массом.

"Жаль, что мы не смогли поехать сегодня на Донбасс, но мы договорились, что мы это сделаем с новым министром иностранных дел Германии вместе. Поедем втроем. Считаю, что очень важно не только понять смысл российской агрессии, важно ее почувствовать", – добавил глава МИД Украины.

Напомним, в сентябре прошлого года французские политики приехали на Донбасс. Сенаторы из Франции побывали в "горячих точках" – на КПВВ "Майорск" и в Авдеевке.

Кроме того, в начале марта Франция и Германия предложили пакет мер по Донбассу. Во французском МИДе рассказали, эти вопросы сейчас обсуждаются в рамках "минского процесса" и стало известно, что в них входит.